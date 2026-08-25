طراحی برنامه ای برای تقویت خانواده و آینده جمعیتی

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم اردبیلی، با اشاره به اینکه نشست هم‌آفرینی «نبض شهر» با حضور جمعی از فعالان، کنشگران و نمایندگان مجموعه‌های مردمی، برگزار شد، اظهار کرد: نبض شهر قرار نیست صرفاً یک جشنواره یا کمپین باشد، بلکه به دنبال شکل‌گیری یک جریان اجتماعی خانواده‌محور با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی است.

وی افزود: در این مسیر تلاش می‌کنیم به جای ایجاد ساختارهای موازی و اجرای برنامه‌های مقطعی، ظرفیت‌های موجود در جامعه را شناسایی و به یکدیگر متصل کنیم تا زمینه همکاری، هم‌افزایی و نقش‌آفرینی مؤثر کنشگران و مجموعه‌های مردمی فراهم شود.

اردبیلی با بیان اینکه غایت نبض شهر شکل‌گیری یک شبکه زنده، گسترده و پایدار از ظرفیت‌های مردمی است، خاطرنشان کرد: این شبکه می‌تواند در یک مسیر مشترک برای تقویت خانواده، افزایش مطلوبیت فرزندآوری و کمک به آینده جمعیتی جامعه، نقش‌آفرینی کند.

مشاور زنان و خانواده شهرداری تهران با اشاره به نشست هم‌آفرینی نبض شهر ادامه داد: در نخستین نشست هم‌آفرینی «نبض شهر»، شرکت‌کنندگان در قالب میزهای گفت‌وگو و در سه مرحله با عنوان تپش وارد فرآیند طراحی مشترک شدند.

وی درباره «تپش نخست» اظهار کرد: در این مرحله، این پرسش مورد بررسی قرار گرفت که چه عواملی می‌تواند موجب شکل‌گیری حس تعلق و مالکیت مردم نسبت به «نبض شهر» شود؛ چراکه برای شکل‌گیری یک جریان واقعی مردمی، ایجاد این حس تعلق و مشارکت اهمیت ویژه‌ای دارد.

اردبیلی افزود: در تپش دوم نیز، مهم‌ترین خطاها و آسیب‌هایی که ممکن است این جریان را از ماهیت مردمی خود دور کرده و به یک پروژه صرفاً حاکمیتی تبدیل کند، مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به محورهای تپش سوم تصریح کرد: در این مرحله، هر میز مأموریت تخصصی متفاوتی را دنبال کرد و موضوعاتی همچون هویت و روایت «نبض شهر»، مدل شبکه‌سازی و جذب ظرفیت‌های مردمی، طراحی جشنواره و تجربه حضوری، کمپین و ارتباط با خانواده‌ها و همچنین تداوم جریان و مدل همکاری، مورد هم‌اندیشی قرار گرفت.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران ادامه داد: ایده‌های مطرح‌شده در هر میز با همراهی راهبران و دبیران میزها دسته‌بندی و اولویت‌بندی شد و در قالب خروجی‌های مشخص ارائه شد تا بتوان از آنها در ادامه مسیر طراحی و اجرای نبض شهر استفاده کرد.

اردبیلی تأکید کرد: یکی از اصول اصلی این فرآیند آن است که نبض شهر پیش از ورود به مرحله اجرا، صرفاً در فضای مدیریتی و اداری طراحی نشود؛ بلکه مجموعه‌های مردمی، صاحب‌نظران و گروه‌های تخصصی در شکل‌دادن به مدل آن نقش واقعی داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس، نشست نخست پایان فرآیند طراحی «نبض شهر» نیست، بلکه نخستین تپش از یک زنجیره هم‌آفرینی است و در ادامه، نشست‌های تخصصی دیگری با حضور طراحان، هنرمندان و گروه‌های خلاق، استادان دانشگاه و گروه‌های علمی، اندیشکده‌ها و گروه‌های فکری، مجموعه‌های تخصصی حوزه خانواده و سایر ظرفیت‌های مردمی برگزار خواهد شد.

اردبیلی گفت: خروجی این نشست‌ها پس از مستندسازی، تجمیع و تحلیل، در تکمیل مدل «نبض شهر»، طراحی شبکه مردمی، جشنواره و کمپین و تدوین مسیر اجرایی آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت تا ایده‌های شکل‌گرفته در فرآیند هم‌آفرینی، به یک جریان واقعی و قابل استمرار در شهر تبدیل شوند.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران تأکید کرد: «نبض شهر» قرار نیست صرفاً یک رویداد باشد، بلکه مسیری برای شکل‌گیری و تداوم یک جریان مردمی در حوزه خانواده و جمعیت است؛ جریانی که هر تپش آن می‌تواند آغاز یک حرکت تازه باشد.