موسوی: خدمات دولت حتی یک روز تعطیل نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد موسوی ظهر سه شنبه در جلسه شورای ترویج و شورای اداری استان ایلام اظهار کرد: هدف اصلی سفر به استان ایلام ابلاغ سلام رئیس جمهور به مردم و دولتمردان است.
وی گفت: به رغم مشکلات و جنگ، خدمات دولت حتی یک روز تعطیل نشده است.
وی با بیان اینکه اتفاقات خوبی در توسعه استان ره داده است، بیان کرد: دولت راهبردهای مختلفی را برای حل مشکلات مردم از جمله رفع ناترازی ها و توسعه انرژی خورشیدی درنظرگرفته است.
وی ادامه داد: به زودی با افتتاح طرح های انرژی خورشیدی، ناترازی در کل کشور رفع خواهد شد.
موسوی تصریح کرد: در حوزه ریلی اتفاقات خوبی در کشور به خصوص در شرق و جنوب کشور را شاهد خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه معیشت اصلی تربت دغدغه دولت است،گفت: سطح درآمد و معیشت مردم پایین است ولی دولت درصدد است بسیاری از مشکلات را رفع کنید.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: افزایش مبلغ کلابرگ جزو اصلی اقدامات دولت برای افزایش معیشت مردم است.
موسوی افزود: امیدواریم با همدلی، همراهی مسئولان استانی و حمایتهای دولت، ایلام در مسیر شکوفایی و توسعهای شایسته مردم این دیار قرار گیرد.
معاون رئیسجمهور با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و دشواریهای معیشتی مردم تصریح کرد: امروز وظیفه ما اصلاح روندها، تقویت تولید، حمایت از بخش کشاورزی و کاهش فشار بر زندگی مردم است؛ چراکه در برابر کارمندان، نیروهای نظامی، مرزبانان و خانوادههایی که در سختترین شرایط از امنیت و تمامیت ارضی کشور دفاع میکنند، مسئولیت داریم.
وی خاطرنشان کرد: مردم ایران در مقاطع دشوار، همواره با بزرگواری و صبوری از کشور و نظام خود حمایت کردهاند و مدیران باید با تلاش مضاعف، پاسخگوی این نجابت و وفاداری باشند.
وی با اشاره به جایگاه ایلام در حوزه ایثار و شهادت اظهار کرد: آمار ایثارگران در این استان از میانگین کشوری بالاتر است و همین مسئله، مسئولیت مدیران و دستگاههای اجرایی را در قبال مردم نجیب و ایثارگر ایلام سنگینتر میکند.
موسوی با بیان اینکه ایلام در کنار ظرفیتهای انسانی و فرهنگی، نیازمند توجه جدی به زیرساختهاست، گفت: در بازدیدها و سفرهای استانی، آسیبها و کمبودهای زیرساختی بهخوبی قابل مشاهده است و باید با برنامهریزی دقیق و هماهنگی میان دستگاهها، برای رفع آنها اقدام مؤثر صورت گیرد.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران خطاب به جامعه ایثارگری استان گفت: ایثارگران بدانند که دولت و شخص رئیسجمهور اهتمام ویژهای به حل مسائل آنان دارند. در بنیاد شهید نیز سند راهبردی و برنامه تحول ۵ ساله تدوین شده و راهبردهای مناسبی برای بهبود وضعیت ایثارگران در نظر گرفتهایم.
وی با تأکید بر جایگاه شهدا و ایثارگران افزود: شهدا جان خود را برای انقلاب و کشور نثار کردند و وظیفه ماست با خدمت به جامعه ایثارگری و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، از این سرمایههای ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پاسداری کنیم. شهدا سرمایههای بیبدیل ملت ایران و تاریخساز و هویتساز هستند و باید برای پاسداشت یاد و نام آنان و رسیدگی به مسائل خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران بیش از پیش تلاش کنیم.
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