بَه گزارش خبرگزاری مهر، مهدی علیزاده اظهار داشت: در راستای ارتقای استانداردهای ایمنی و کاهش ریسکهای ناشی از خطای انسانی، قراردادی برای اجرای این طرح منعقد شده است که طی آن، رانندگان در یک فرآیند تخصصی مورد ارزیابی و آموزش قرار خواهند گرفت.
این طرح با هدف شناسایی نقاط قوت و ضعف مهارتی رانندگان، ارتقای توانمندیهای حرفهای، افزایش قدرت تشخیص و پیشبینی خطر و ترویج فرهنگ رانندگی ایمن و تدافعی اجرا میشود.
بر اساس این طرح، عملکرد رانندگان در سناریوهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته و برای هر راننده، کارنامه ارزیابی فردی صادر خواهد شد. همچنین نتایج ارزیابیها و گزارشهای تجمیعی، مبنای برنامهریزی برای آموزشهای تکمیلی و اقدامات اصلاحی قرار خواهد گرفت.
علیزاده تأکید کرد: ایمنی رانندگان و مسافران از مهمترین اولویتهای شرکت است و تلاش میکنیم با حرکت از رویکردهای سنتی به سمت مدیریت علمی و دادهمحور ایمنی، سطح صلاحیت حرفهای رانندگان را بهصورت مستمر پایش و ارتقا دهیم.
وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح را میتوان گامی مؤثر در مسیر کاهش حوادث، کاهش ریسکهای ناشی از خطای انسانی، ارتقای کیفیت خدمات حملونقل و افزایش اطمینان و آرامش شهروندان دانست و نتایج حاصل از آن در برنامههای آتی شرکت برای ارتقای ایمنی و بهرهوری مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
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