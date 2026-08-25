بَه گزارش خبرگزاری مهر، مهدی علیزاده اظهار داشت: در راستای ارتقای استانداردهای ایمنی و کاهش ریسک‌های ناشی از خطای انسانی، قراردادی برای اجرای این طرح منعقد شده است که طی آن، رانندگان در یک فرآیند تخصصی مورد ارزیابی و آموزش قرار خواهند گرفت.

این طرح با هدف شناسایی نقاط قوت و ضعف مهارتی رانندگان، ارتقای توانمندی‌های حرفه‌ای، افزایش قدرت تشخیص و پیش‌بینی خطر و ترویج فرهنگ رانندگی ایمن و تدافعی اجرا می‌شود.

بر اساس این طرح، عملکرد رانندگان در سناریوهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته و برای هر راننده، کارنامه ارزیابی فردی صادر خواهد شد. همچنین نتایج ارزیابی‌ها و گزارش‌های تجمیعی، مبنای برنامه‌ریزی برای آموزش‌های تکمیلی و اقدامات اصلاحی قرار خواهد گرفت.

علیزاده تأکید کرد: ایمنی رانندگان و مسافران از مهم‌ترین اولویت‌های شرکت است و تلاش می‌کنیم با حرکت از رویکردهای سنتی به سمت مدیریت علمی و داده‌محور ایمنی، سطح صلاحیت حرفه‌ای رانندگان را به‌صورت مستمر پایش و ارتقا دهیم.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح را می‌توان گامی مؤثر در مسیر کاهش حوادث، کاهش ریسک‌های ناشی از خطای انسانی، ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل و افزایش اطمینان و آرامش شهروندان دانست و نتایج حاصل از آن در برنامه‌های آتی شرکت برای ارتقای ایمنی و بهره‌وری مورد استفاده قرار خواهد گرفت.