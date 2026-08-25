محسن کاوه در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم ملی کشتی آزاد جوانان در مسابقات جهانی اسلواکی گفت: به اعتقاد من نتیجه چهارمی در مسابقات جهانی جوانان در شأن کشتی ما نیست. کشتی ایران همیشه باید جزو برترینها باشد، بهخصوص با امکاناتی که اخیراً ایجاد شده و کمپ تیمهای ملی کشتی هم جزو برترینهای دنیاست. به نظرم این نتیجه نمیتواند برای هیچکس قابل قبول باشد.
وی گفت: البته تیم کشتی آزاد جوانان سال گذشته هم تقریباً همین نتیجه را گرفت اما نتیجه امسال حتی از سال قبل هم بدتر شد. فدراسیون برای حل مشکل تیم ملی کشتی آزاد جوانان یک اتاق فکر تشکیل داد، اما به نظرم آن اتاق فکر هم نتوانست کمک لازم را انجام دهد. البته ما نباید فقط به دو مدال طلایی که گرفتیم نگاه کنیم. ابوالفضل رحمانی هم میتوانست مدال طلا بگیرد، اما باید قبول کنیم که حتماً یکسری اشتباهات، کوتاهیها و مسائلی وجود داشته که در نهایت به نفع کشتی نبوده است. دوستان در اتاق فکری که در فدراسیون تشکیل شده، باید واقعبینانه این مسائل را بررسی کنند.
کاوه تأکید کرد: کشتی برای مردم ما اهمیت زیادی دارد و رده جوانان به تیم بزرگسالان تزریق میشوند. اگر جوانان خوبی نداشته باشیم، مطمئناً این موضوع در آینده به تیم بزرگسالان هم لطمه میزند. این رده، پایه کشتی ماست و باید بتواند نفرات مناسب را به تیم بزرگسالان اضافه کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند در رده جوانان نباید صرفاً به نتیجه توجه کرد و باید روند رشد و ظرفیت کشتیگیران برای حضور در بزرگسالان را در نظر گرفت، گفت: کشتیگیری که قرار است در بزرگسالان مدالآور شود، باید در جوانان جرقه بزند.من نمیگویم ما همیشه باید در رده جوانان قهرمان شویم چون کشتی غیرقابل پیشبینی است و همه دنیا تلاش میکنند تا به مدال برسند. اما کشتیگیر باید در جوانان خودش را نشان دهد و بعد در رده بزرگسالان هم بتواند این روند را ادامه دهد.
کاوه عنوان کرد: البته من هیچ زمانی با کم کردن وزن موافق نیستیم. نباید این اشتباه صورت بگیرد که یک کشتیگیر در نوجوانان یا جوانان حتماً باید با کم کردن وزن زیاد به نتیجه برسد. متأسفانه در رده نوجوانان این اتفاق زیاد میافتد؛ کشتیگیر وزن زیادی کم میکند تا نتیجه بگیرد. من اصلاً با این موضوع موافق نیستم. یکی دو کیلو کاهش وزن طبیعی است، اما نباید کشتیگیر با کاهش وزن زیاد به دنبال نتیجه باشد. اما در رده جوانان شرایط فرق میکند، چون کشتیگیری که قرار است به بزرگسالان برود و در آنجا قهرمان شود، باید استارت کارش را در رده جوانان بزند. ما کشتیگیری داشتیم که در ۲۰ سالگی قهرمان جهان در رده بزرگسالان شده است. این موضوع را نباید فراموش کنیم.
مربی کشتی آزاد خاطرنشان کرد: باید از همین رده جوانان مشخص شود که یک کشتیگیر از نظر فنی و سبک کشتی، ظرفیت رسیدن به سطح بزرگسالان را دارد یا نه. بسیاری از کشتیگیرانی که امروز در تیم ملی بزرگسالان حضور دارند، از رده جوانان خودشان را نشان دادهاند. حسن یزدانی، امیرحسین زارع، کامران قاسمپور، محمد نخودی و رحمان عموزاد از جمله نفراتی هستند که قهرمانی جهان در رده جوانان را تجربه کردند و بعدها به تیم ملی بزرگسالان رسیدند. بسیاری از این کشتیگیران نیز در حدود ۲۰ سالگی وارد تیم ملی بزرگسالان شدند و در همان رده هم به موفقیت رسیدند. بنابراین نمیتوان گفت که نتایج جوانان اهمیتی ندارد؛ این رده جایی است که مسیر موفقیت بسیاری از قهرمانان بزرگسالان از آن آغاز میشود.
کاوه در ادامه به روند ناکامی تیم ملی کشتی آزاد جوانان در مسابقات قهرمانی آسیا و جهانی اشاره کرد و گفت: ما در مسابقات قهرمانی آسیا هم همین شرایط را داشتیم و تیم نتیجهای که مورد نظر بود را کسب نکرد. در آن زمان فدراسیون انتقادهای زیادی از عملکرد تیم داشت و بعد از آن تغییراتی در کادر فنی ایجاد شد و دو تن از اعضای کادر فنی تغییر کردند. اما به نظر میرسد کافی نبود و در مسابقات جهانی هم ما نتیجه لازم را نگرفتیم. من فکر میکنم دوستان در اتاق فکری که در فدراسیون وجود دارد، باید اهمیت بیشتری به جوانان بدهند و بیشتر برای این رده وقت بگذارند. نوع تمرینی که در جوانان انجام میشود با بزرگسالان فرق دارد و همه این مسائل باید در کنار هم دیده شود.
سرمربی اسبق تیم ملی کشتی آزاد گفت: ما در اندیشکده و بخشهای مختلف، هزینه و امکانات زیادی برای تیمهای نوجوانان و جوانان داریم. باید از این ظرفیتها استفاده شود. وقتی تیمهای نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به مسابقات میروند، باید گزارش و تحلیل دقیقی از عملکرد آنها تهیه شود. باید ببینیم چه اتفاقی افتاده، چه نقاط ضعفی وجود دارد و تغییراتی که بعد از مسابقات آسیایی انجام شد، مثبت بوده یا منفی. این مسائل باید در کنار هم بررسی شود.
وی گفت: من بارها در مورد موضوع پشتوانهسازی در کشتی آزاد صحبت و بارها در مورد آن احساس خطر کردم. کشتیگیران رده جوانان همان نفراتی هستند که باید روی آنها سرمایهگذاری و بیشتر کار شود، اما باید صراحتاً بگویم که بسیاری از آنها در این مسابقات عملکرد خوبی نداشتند. به نظرم حتی سینا خلیلی با وجود اینکه قهرمان شد، میتوانست بهتر کشتی بگیرد. او برای حضور در رده بزرگسالان باید سطح بالاتری از کشتی را نشان دهد. البته شاید هدف اصلی حضور قدرتمند در مسابقات جهانی بزرگسالان بوده و در این رقابتها زیاد به خودش فشار نیاورد من از این موضوع بی اطلاع هستم، اما به نظرم در این مسابقات، سینا خلیلی در حد کشتیگیر بزرگسالان ظاهر شد و در وقت دوم افت کرد و به نظرم باید روی این موضوع بیشتر کار شود.
کاوه تأکید کرد: او در رده جوانان قهرمان جهان شد و من به او خسته نباشید میگویم اما معتقدم سینا با این سبک کشتی ممکن است در بزرگسالان به مشکل بخورد. باید روی این مسئله کار کند و تنها به این تکیه نکنیم که او در مسابقات جوانان جهان قهرمان شده و در مسابقات جهانی بزرگسالان در قزاقستان کار راحتی خواهد داشت.
وی درباره کسب مدال طلای ابوالفضل محمدنژاد نیز گفت: به نظرم محمدنژاد روند رو به رشدی دارد. او سال گذشته در رده جوانان دوم شد و در بزرگسالان هم کشتی گرفت و امسال توانست مدال طلا بگیرد. کار خودش را انجام داد و به نظر من عملکرد خوبی داشت. مقابل کشتیگیر آمریکایی هم تحت فشار قرار گرفت، اما باهوش کشتی گرفت و توانست مبارزه را مدیریت کند. امیدوارم با تمرین بیشتر، برای روزهای بهتر آماده شود.
کاوه در ادامه درباره از دست رفتن مدال طلای ابوالفضل رحمانی در ثانیههای پایانی فینال وزن ۹۲ کیلوگرم گفت: یکی از مشکلاتی که باید روی آن کار کنیم، حفظ نتیجه تا آخرین لحظه است. در کشتی یک لحظه میتواند برنده را بازنده کند و برعکس. نمونهاش را در همین مسابقات دیدیم. به نظر من رحمانی باید از ابتدا اختلاف امتیازش را با حریف گرجستانی بیشتر میکرد و اجازه نمیداد کار به اینجا برسد. او در لحظات پایانی تصور کرد کار تمام شده و کمی از تمرکز و درایت لازم فاصله گرفت. من فینال وزن ۷۴ کیلوگرم بین آریا یوشیدا و کشتیگیر آمریکایی را دیدم. این مسابقه واقعاً یک کلاس آموزشی بود و نشان داد که تا صدم ثانیه آخر، کشتیگیر میتواند هم برنده باشد و هم بازنده. تا وقتی کشتی تمام نشده، هیچ چیز تمام نشده است.
مربی کشتی آزاد ایران در ادامه با اشاره به قدرت گرفتن تیمهای آمریکا، روسیه و ژاپن و تأثیر آن بر آینده کشتی ایران گفت: باید قبول کنیم که بین رده جوانان و بزرگسالان یک زنجیره وجود دارد و هرچه در جوانان سرمایهگذاری کنیم، در آینده نتیجه آن را در بزرگسالان میبینیم. روسها هم نشان دادهاند که پس از بازگشت به رقابتهای تیمی و محاسبه شدن امتیازاتشان، برنامهریزی بیشتری دارند و با جدیت کار میکنند.
کاوه گفت: آمریکاییها هم نشان دادهاند که پشتوانههای خوبی دارند. یک کشتیگیر برای نخستین بار در ترکیب تیم آمریکا قرار میگیرد و قهرمان یا نایبقهرمان جهان میشود و سال بعد نفر دیگری میآید و عنوان قهرمانی جوانان جهان را به دست میآورد. این نشان میدهد آنها برای ساختن تیم بزرگسالان، پشتوانههای خود را بهخوبی پرورش میدهند.
وی عنوان کرد: این نشان میدهد آنها رقابت جدی با هم دارند و کشتیگیران برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی با یکدیگر رقابت میکنند و همین موضوع باعث رشد آنها میشود. مثلاً سال گذشته در یک وزن، یک کشتیگیر آمریکایی قهرمان جوانان جهان شد و امسال کشتیگیر دیگری در همان وزن قهرمان جوانان جهان شد. این نشان میدهد آنها پشتوانه دارند و در هر وزن چند کشتیگیر خوب در اختیار دارند.
وی گفت: به نظر من آمریکا در این مسابقات تیم بسیار خوبی داشت. اگر اشتباه نکنم، تقریباً همه آنها مدال گرفتند. عملکرد تیمی آنها نشان میدهد این موضوع فقط توانایی یک یا دو کشتیگیر نیست؛ این حاصل یک سیستم است. ژاپن هم شرایط خوبی پیدا کرده ژاپن یک زمانی بیشتر در چند وزن پایین مدعی بود، اما حالا در وزنهای مختلف پوشش خوبی پیدا کرده و در بعضی اوزان حتی دو یا سه کشتیگیر خوب دارد که میتوانند برای تیم ملی رقابت کنند. این یعنی آنها در حال ساختن یک سیستم و پشتوانهسازی هستند.
وی همچنین درباره شرایط تیم ملی بزرگسالان ایران و مسابقات پیشرو گفت: امیدوارم کشتی ایران در مسابقات مهمی مانند بازیهای آسیایی ناگویا و مسابقات جهانی قزاقستان موفق باشد. سطح توقع از کشتی ایران بالاست و امیدوارم ملیپوشان در هر دو رویداد بدرخشند. موفقیت کشتیگیران بزرگسال میتواند برای جوانان هم انگیزه ایجاد کند و به آنها نشان دهد که میتوانند به این سطح برسند. با این حال، باید فکر بهتری برای پشتوانهسازی داشته باشیم.
مربی کشتی آزاد ایران افزود: شرایط تیم بزرگسالان ما خوب است. کشتیگیران خوبی داریم که جا افتادهاند و تجربه دارند. تقریباً همه آنها سابقه کسب مدال جهانی یا المپیک را دارند و تعدادی از آنها هم ظرفیت بالایی دارند. امیدوارم در مسابقات جهانی بدرخشند و موفقیت آنها انگیزهای برای جوانان باشد تا آنها هم با جدیت بیشتری کار کنند.
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