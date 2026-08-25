به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که مسئولان نظامی ایران و شبکه های خرید سلاح و جمع آوری اطلاعات را تحریم می کند.

بر اساس این گزارش، این وزارت خانه اضافه کرد که تحریم های مذکور شامل نهادهای ایرانی می شود که دست به جمع آوری اطلاعات برای هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی و همپیمانان آنها در منطقه می زنند.

وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد: ما به رصد و شناسایی و متوقف کردن فعالیت های نظامی و هسته ای ایران ادامه می دهیم و از جامعه جهانی می خواهیم به این روند برای بازخواست طرف های ذی ربط در فعالیت های نظام ایران بپیوندد.

این وزارت خانه اضافه کرد که واشنگتن شرکت های باربری و واسطه برای حمل نفت ایران از طریق امارات، چین و سنگاپور و اروپا را هدف قرار می دهد.

شب گذشته نیز اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که این وزارت خانه عملیات «طرد اقتصادی» را آغاز کرده و هدف واشنگتن از این کار قطع کردن شریان‌های اقتصادی ایران است.

این در حالی است که به نظر می رسد بعد از شکست آمریکا در عرصه نظامی و ناکامی در بازگشایی تنگه هرمز، دولت ترامپ برای تشدید فشار اقتصادی بر ایران که دهه هاست تحت تحریم قرار دارد دست و پا می زند.