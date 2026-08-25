استقلال یک نقطه ضعف دارد/ تیم سهراب هنوز مقابل مدعی قرار نگرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در سومین دیدار خود در فصل جاری رقابتهای لیگ برتر، شامگاه یکشنبه اول شهریور در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف سپاهان رفت و شاگردان سهراب بختیاریزاده با ارائه نمایشی برتر نسبت به تیم میهمان، موفق شدند با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی برسند و سه امتیاز ارزشمند این دیدار را به حساب خود واریز کنند. آبیپوشان با این برد، ضمن ادامه روند مثبت خود در لیگ، با اقتدار بیشتری در مسیر رقابت برای صدرنشینی قرار گرفتند و با کسب این پیروزی، خط و نشان جدی برای ادامه فصل کشیدند.
بهروز پرورش خواه کارشناس فوتبال و پیشکسوت استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با عملکرد شاگردان سهراب بختیاری زاده در بازی با سپاهان اظهار داشت: استقلال در دیدار مقابل سپاهان حدود ۱۰ دقیقه خیلی خوب بازی کرد و تقریباً ۸۰ دقیقه به شکل دفاعی کار کرد. این تیم در همان ۱۰ دقیقه نتیجه کارش را گرفت و بعد از آن تلاش کرد نتیجه را حفظ کند و در نهایت هم به امتیاز مهمی دست یافت.
استقلال هنوز با مدعیان واقعی روبهرو نشده است
وی ادامه داد: در مجموع سه بازی استقلال را که دیدم، فعلاً نمیتوان با این بازیها درباره شرایط این تیم قضاوت کرد. سپاهان شرایط سالهای قبل را ندارد و من هم در بازی با استقلال چند بازیکن این تیم را دیدم که به نظر میرسد کیفیت لازم را ندارند. بنابراین نمیتوان گفت استقلال یک تیم مدعی را شکست داده است.
پیشکسوت استقلال خاطرنشان کرد: سپاهان در بازی قبلی هم مقابل تراکتور بازی خوبی انجام نداد. باید استقلال با تیمهای مدعی مانند تراکتور و پرسپولیس روبهرو شود تا بتوانیم بهتر درباره شرایط این تیم صحبت کنیم. بازی امروز پرسپولیس و تراکتور هم میتواند دیدار مهمی باشد. تیمهای بزرگ باید مقابل یکدیگر قرار بگیرند تا عیار واقعی آنها مشخص شود.
وی افزود: استقلال در دو، سه بازی اخیر نتیجه گرفته و امیدوارم این روند همیشه ادامه داشته باشد، اما هنوز نمیتوانیم خیلی زود درباره قوت و ضعف این تیم قضاوت یا مقایسهای انجام دهیم.
جوانی و جسارت؛ نقطه قوت استقلال
پرورشخواه درباره نقاط قوت استقلال گفت: به نظرم نقطه قوت استقلال این است که بازیکنانش جسور هستند، میجنگند و جوان هستند. تیم یکدست است و همه بازیکنان تلاش میکنند؛ چه برای گل زدن و چه برای دفاع کردن، از جان و دل مایه میگذارند.
وی ادامه داد: میبینم بازیکنان با تمام وجود بازی میکنند و به قول معروف سرشان را هم میگذارند. این جسارت به دلیل جوان بودن تیم است. استقلال یک تیم یکدست دارد و چند بازیکن باتجربهتر مانند روزبه چشمی که بعدها به تیم اضافه میشوند نیز میتوانند به این تیم کمک کنند و در آینده شرایط استقلال را بهتر کنند.
کارشناس فوتبال تأکید کرد: البته همانطور که گفتم، استقلال باید مقابل تیمهای مدعی قرار بگیرد تا ببینیم شرایط این تیم چگونه است.
استقلال در آسیا با مدعیان قابل مقایسه نیست
پرورشخواه در ادامه درباره شرایط استقلال در رقابتهای آسیایی گفت: با همه این مدعیان در آسیا، استقلال چیزی برای گفتن ندارد. آنها سرمایهگذاریهایی انجام دادهاند و بازیکنانی را جذب کردهاند که با شرایط استقلال قابل مقایسه نیستند.
دربی عیار استقلال و پرسپولیس را مشخص میکند
پیشکسوت استقلال درباره دربی پیشرو نیز گفت: هفته آینده دربی را داریم و این بازی میتواند محک خوبی برای دو تیم باشد. هم استقلال خوب شروع کرده و هم پرسپولیس شروع خوبی داشته است، اما هر دو تیم تاکنون مقابل تیمهای قدر بازی نکردهاند و من سپاهان را جز مدعیان نمی دانم و دیدار رو در روی دو تیم عیار استقلال و پرسپولیس را مشخص می کند.
عقبنشینی استقلال پس از گل؛ نقطه ضعف آبیها
وی در پایان درباره مهمترین نقطه ضعف استقلال گفت: نقطه ضعف استقلال را در این میبینم که بازیکنان بعد از گل زدن نباید خیلی زود پا پس بکشند. تیمی که عقب بکشد، مطمئن باشید تیمهای خطرناک و مدعی از این ضعف استفاده میکنند.
پرورشخواه خاطرنشان کرد: وقتی یک تیم دو گل جلو است، نباید با این تصور که بازی تمام شده عقب بکشد. حتی با یک گل یا دو گل جلو بودن، اگر عقب بنشینی، ممکن است این موضوع برای هر تیمی گران تمام شود. به نظرم این نقطه ضعف استقلال است که بعد از گل زدن، مقداری از حالت تهاجمی خود کم میکند.
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