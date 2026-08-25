به گزارش خبرنگار مهر، سالار ولایتمدار آبنوش ظهر سه‌شنبه در مراسم افتتاح پروژه‌های هفته دولت در محمودآباد نمونه اظهار کرد: به عنوان نماینده مردم و فردی که در جلسات و برنامه‌های مختلف استان حضور دارم، معتقدم وضعیت مدیریتی قزوین در شرایط مطلوبی قرار گرفته است.

وی افزود: طی سال‌های گذشته استانداران و مدیران مختلفی در استان مسئولیت داشته‌اند و ضمن احترام به همه مدیران گذشته، رویکرد مدیریتی فعلی توانسته فضای مناسبی برای فعالیت و خدمت‌رسانی در مجموعه استانداری ایجاد کند.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس ادامه داد: امروز میان معاونت‌ها و مجموعه‌های مختلف استانداری نوعی رقابت برای ارائه عملکرد بهتر و خدمت بیشتر شکل گرفته و هر بخش تلاش می‌کند در حوزه مسئولیت خود اقدامات مؤثرتری انجام دهد که این موضوع را می‌توان یکی از جلوه‌های هنر مدیریتی دانست.

ولایتمدار آبنوش با اشاره به افتتاح پروژه‌های مختلف در هفته دولت گفت: بهره‌برداری از طرح‌هایی مانند ساختمان جدید اداره‌کل امور اتباع و مهاجران خارجی و سایر پروژه‌هایی که در این ایام افتتاح می‌شوند، بخشی از نتایج این رویکرد مدیریتی در استان است.

محمودآباد نمونه ظرفیت‌های مهمی برای توسعه دارد

وی با اشاره به ویژگی‌های مردم محمودآباد نمونه بیان کرد: مردم این شهر از ظرفیت‌ها و ویژگی‌های برجسته‌ای برخوردارند و حضور در صحنه، پایبندی به نظام و کشور و اعتقادات دینی و ولایی از جمله این ویژگی‌هاست.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس در ادامه به مشکلات مربوط به اراضی وقفی محمودآباد نمونه پرداخت و اظهار کرد: موضوع وقف در این شهر به یک مانع جدی برای توسعه تبدیل شده و مردم محمودآباد نمونه از این بابت با مشکلات و محدودیت‌های قابل توجهی مواجه هستند.

وی افزود: یکی از مشکلات این بوده که مردم توان مالی کافی برای پیگیری حقوقی پرونده و استفاده از وکلای توانمند را نداشتند و در مراحل نخست رسیدگی نیز ایرادات و اشکالات جدی درباره موضوع مطرح شد؛ با این حال، مسئله همچنان ادامه دارد و مردم همچنان با تبعات آن درگیر هستند.

ورود بسیج حقوق‌دانان برای حمایت از مردم

ولایتمدار آبنوش از ورود بسیج حقوق‌دانان استان قزوین برای کمک به مردم محمودآباد نمونه خبر داد و گفت: بسیج حقوق‌دانان در این موضوع پای کار آمده است و تعداد زیادی از وکلا و حقوقدانان بسیجی و داوطلب در استان آماده ارائه خدمات حقوقی به مردم هستند.

وی ادامه داد: بیش از دو تا سه هزار وکیل و حقوقدان بسیجی و داوطلب در استان حضور دارند که می‌توانند بدون دریافت هزینه و با هدف حمایت از حقوق مردم، در مسیر پیگیری این پرونده و حل مشکل موجود کمک کنند.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس تأکید کرد: موضوع وقف محمودآباد نمونه باید از مسیر قانونی تعیین تکلیف شود. اگر این مسئله از ابتدا به شکل صحیح و دقیق پیگیری می‌شد، اساساً نباید چنین وضعیتی ایجاد می‌شد، اما امروز باید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای حل آن اقدام کرد.

رفع مانع وقف، زمینه‌ساز ورود سرمایه‌گذاران

ولایتمدار آبنوش با تأکید بر ظرفیت‌های اقتصادی محمودآباد نمونه گفت: این شهر ظرفیت‌های مناسبی برای رشد و توسعه دارد و در صورت تعیین تکلیف مسئله وقف، زمینه برای حضور سرمایه‌گذاران و رونق فعالیت‌های اقتصادی در منطقه فراهم خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاران توانمند و علاقه‌مند به فعالیت در این منطقه وجود دارند و مردم و مجموعه‌های مختلف نیز برای سرمایه‌گذاری و توسعه شهر آمادگی دارند؛ بنابراین رفع این مانع می‌تواند مسیر جدیدی برای رونق و پیشرفت محمودآباد نمونه ایجاد کند.