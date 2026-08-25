  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۳ شهریور ۱۴۰۵، ۴:۴۸

قرارداد ۱۳۱ میلیارد دلاری پنتاگون با بوئینگ برای تولید اف ۱۵ ایگل

قرارداد ۱۳۱ میلیارد دلاری پنتاگون با بوئینگ برای تولید اف ۱۵ ایگل

وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) اعلام کرد شرکت بوئینگ قراردادی چند صد میلیارد دلاری در خصوص تولید جنگنده‌های «اف-۱۵ ایگل» دریافت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) اعلام کرد شرکت «بوئینگ» قراردادی با حداکثر ارزش مالی ۱۳۱ میلیارد و ۲۳ میلیون دلار برای تولید، به‌روزرسانی و نگهداری جنگنده‌های «اف-۱۵ ایگل» به دست آورده است.

بر اساس اعلام پنتاگون، این قرارداد شامل تولید هواپیماها، یکپارچه‌سازی سامانه‌ها، ارتقای فنی، بازسازی، اصلاحات، پشتیبانی عملیاتی و ساخت ظرفیت‌های نگهداری داخلی برای پشتیبانی و حفظ توانمندی‌های رزمی اصلی سامانه تسلیحاتی «اف-۱۵ ایگل» خواهد بود.

وزارت جنگ آمریکا افزود این قرارداد همچنین شامل تحویل و پشتیبانی جنگنده‌ها در چارچوب برنامه فروش نظامی خارجی به شماری از متحدان و شرکای آمریکا از جمله ژاپن، رژیم صهیونیستی، عربستان، کره جنوبی، سنگاپور، اندونزی و لهستان می‌شود.

پنتاگون اعلام کرد پیش‌بینی می‌شود تمامی فعالیت‌های مربوط به این قرارداد تا اوت ۲۰۳۷ تکمیل شود.

کد مطلب 6926758

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۹:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
      3 5
      پاسخ
      سرعت تکنولوژی آنقدر بالاست که شاید در یکی دو سال آینده پهیادهایی بسازند که به راحتی دهها عدد از این نوع هواپیماها را سرنگون کنند زیاد خرج نکنید
      • IR ۱۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
        2 0
        این کشورهای بزرگ سرمایه داری فقط به پول فکر میکنن که از جنگ افزارها بدست میاورندالبته امریکاهم ازجیب کشورهای عربی پرداخت میکنه . بوئینگ ازتصدق پول نفت سرپا هست

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها