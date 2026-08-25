قرارداد ۱۳۱ میلیارد دلاری پنتاگون با بوئینگ برای تولید اف ۱۵ ایگل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) اعلام کرد شرکت «بوئینگ» قراردادی با حداکثر ارزش مالی ۱۳۱ میلیارد و ۲۳ میلیون دلار برای تولید، بهروزرسانی و نگهداری جنگندههای «اف-۱۵ ایگل» به دست آورده است.
بر اساس اعلام پنتاگون، این قرارداد شامل تولید هواپیماها، یکپارچهسازی سامانهها، ارتقای فنی، بازسازی، اصلاحات، پشتیبانی عملیاتی و ساخت ظرفیتهای نگهداری داخلی برای پشتیبانی و حفظ توانمندیهای رزمی اصلی سامانه تسلیحاتی «اف-۱۵ ایگل» خواهد بود.
وزارت جنگ آمریکا افزود این قرارداد همچنین شامل تحویل و پشتیبانی جنگندهها در چارچوب برنامه فروش نظامی خارجی به شماری از متحدان و شرکای آمریکا از جمله ژاپن، رژیم صهیونیستی، عربستان، کره جنوبی، سنگاپور، اندونزی و لهستان میشود.
پنتاگون اعلام کرد پیشبینی میشود تمامی فعالیتهای مربوط به این قرارداد تا اوت ۲۰۳۷ تکمیل شود.
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