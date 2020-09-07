به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، بهروز شعیبی کارگردان، فیلمنامه نویس و بازیگر سینما و تلویزیون در برنامه «کتاب باز» در بخش معرفی کتاب از ساخت مستند سینمایی درباره امام موسی صدر خبر داد.

این کارگردان سینما با معرفی کتاب «هفت روایت خصوصی» به نویسندگی حبیبه جعفریان که به زندگی امام موسی صدر می‌پردازد، گفت: به زودی قصد دارم مستند سینمایی درباره امام موسی صدر بسازم.

وی در گفتگو با سروش صحت در برنامه «کتاب باز» عنوان کرد: امام موسی صدر یک عالم بزرگ ایرانی است که نقطه مهمی در تاریخ لبنان به وجود آورده و به عنوان یک شخص ایرانی بسیار برایمان قابل افتخار است.

شعیبی در ادامه با اشاره به ساخت مستند سینمایی «امام موسی صدر» عنوان کرد: کار تحقیقات خود را درباره این شخصیت مهم تاریخی آغاز کردم و امیدوارم بتوانم به زودی مستند سینمایی خود را با موضوع امام موسی صدر جلوی دوربین ببرم.

بهروز شعیبی فیلم سینمایی «روز بلوا» را در آستانه اکران در سینماها دارد.