۲۴۰۰ هکتار از اراضی چهارمحال و بختیاری به کشت کلزا اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا دانش ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران استان اظهار داشت: یکی از وابستگی‌های کشور واردات دانه‌های روغنی بود که از دو سال پیش برنامه‌ای در همین راستا آغاز شده و تا حدود هشت سال آینده این برنامه ادامه دارد.

وی گفت: اکنون وابستگی به دانه‌های روغنی به ۸۰ درصد رسیده که با تلاش کشاورزان این امر محقق شده و قبلاً کشور در این زمینه بیش از ۹۵ درصد وابستگی داشت.

معاون تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: کشت پاییزه در دنیا انجام می‌شود و در استان هم به همین سمت رفتیم تا ۲۰ درصد سطح کشت گندم و جو آبی به کشت کلزا اختصاص داده شود اما تاکنون نتوانستیم این عدد را به دو هزار و ۵۰۰ هزار تغییر دهیم.

وی با بیان اینکه در سال جاری نسبت به سال گذشته حداقل تولید را افزایش دادیم، گفت: در کشور مرز خود اتکایی در تولید روغن به ۸۰ درصد رسیده است.

وی گفت: تناوب بین کشت کلزا و گندم از موارد مهمی است که باید رعایت شود زیرا خودکفایی گندم منوط به کشت کلزا است و بسیاری از آفات و بیماری‌های گندم با کلزا کنترل می‌شود.

معاون تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: امسال برنامه دو هزار و ۴۰۰ هکتاری در سطح استان تقسیم بندی شده و تاریخ کشت در استان از ۱۰ شهریورماه جاری تا اخر همین ماه است.

وی افزود: در شهرستان‌های لردگان و خانمیرزا می‌توان تا پانزدهم و بیستم مهر کلزا کشت کرد.

معاون تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: میزان بذر مصرفی در کلزا در هر هکتار چهار تا شش کیلوگرم باید باشد و بیشتر از این نیست که اولین آبیاری در کشت کلزا اهمیت دارد که باید تا قبل از ۳۱ شهریور ماه باشد و در مناطق معتدل‌تر تا ۱۵ مهر فرصت دارند.