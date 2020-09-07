به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر موهبتی، در مراسم اعطای گواهی‌های صلاحیت عملکرد نسخه الکترونیک، افزود: در ابتدای شروع کار در سازمان بیمه سلامت وقتی به هر نقطه‌ای برای اصلاح نگاه می‌کردیم، مشاهده می‌شد که ردپایی در فناوری اطلاعات دارد. در نتیجه یکی از رویکردهای اصلی سازمان، استقرار سازمان الکترونیک قرار گرفت. این موضوع به ابزارهایی نیاز داشت که اولین اقدام، ایجاد معاونت فناوری اطلاعات بود. در آن زمان در حد مدیریت منابع و مصارف حرف می‌زدیم و امروز از فتح قله‌هایی در فناوری اطلاعات صحبت می‌کنیم. در این میان پروژه‌های خیلی خوبی اجرایی شد که مهم‌ترین آن، رسیدگی الکترونیک به اسناد بستری بود که امروز در بخش خصوصی نیز آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: نسخه الکترونیکی در حال حاضر در ۷۶ درصد مطب‌ها به صورت آنلاین اجرایی می‌شود. ۶۰ تا ۷۰ درصد این میزان نسخه الکترونیکی و بقیه، استحقاق سنجی است. در حال حاضر ۵۰ درصد داروخانه‌ها با تمام مشکلاتی که دارند تحت پوشش نسخه پیچی الکترونیک هستند. راهنماهای بالینی در حال حاضر کنترل می‌شود و ۷۳۰ خدمت در سامانه تعیین خدمت در حال کنترل است. سامانه تأیید دارو نیز داروها را کنترل می‌کند. اگر قاچاق دارو یا خرید و فروش غیرقانونی آن به حداقل رسیده به خاطر همین سامانه‌هاست.

سرپرست سازمان بیمه سلامت بیان کرد: این سامانه‌ها مانند بانک داری الکترونیک به مرور زمان بالغ می‌شوند. البته زمانی که در این بخش هزینه می‌شود، ارزش دارد. تلفن همراه در ابتدا فقط برای مکالمه استفاده می‌شد و امروز کمترین استفاده ما از تلفن همراه برای مکالمه است.

موهبتی اظهار کرد: بسیاری از کارهایی که در سه سال اخیر در سازمان بیمه سلامت انجام شده در نهایت وظیفه بخش دولتی نیست. زیرا هرچه حضور بخش دولتی پر رنگ شود، حضور بخش خصوصی کم رنگ می‌شود. با این حال، باید بتوانیم بازار و محیط کسب و کار را فراهم کنیم. بخش خصوصی ظرفیت‌های جدیدی را ایجاد می‌کند و بخش دولتی باید یاد بگیرد که چطور با بخش خصوصی رفتار داشته باشد تا اعتماد ایجاد شود، زیرا با شکل گیری این اعتماد می‌توان به حداکثر اولویت‌ها دسترسی پیدا کرد.

وی افزود: امروز پایگاه اطلاعات بیمه شدگان کشور را داریم که به همت این پایگاه، هر ایرانی یک کد ملی و یک دفترچه بیمه خواهد داشت.

سرپرست سازمان بیمه سلامت گفت: باید تا پایان ۱۴۰۰ با کمال افتخار اعلام کنیم که از کاغذ استفاده نمی‌کنیم. تا پایان ۱۳۹۹ استقرار نسخه الکترونیکی در ۸۰ درصد مطب‌ها باید انجام شود. در رسیدگی الکترونیک به اسناد بستری هم صد در صد بخش دولتی و خصوصی باید پوشش داده شود.