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۱۷ شهریور ۱۳۹۹، ۲۱:۲۵

وقوع ۲ انفجار پیاپی در مزار شریف افغانستان

وقوع ۲ انفجار پیاپی در مزار شریف افغانستان

سخنگوی پلیس ولایت بلخ افغانستان از وقوع ۲ انفجار پیاپی در مزار شریف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آوا لحظاتی پیش با انتشار خبری فوری اعلام کرد که ۲ انفجار پیاپی در حوزه دوم شهر مزارشریف به وقوع پیوست و در نتیجه‌ی آن ۲ کودک زخمی شده اند.

«عادل شاه عادل» سخنگوی پلیس ولایت بلخ افغانستان در این باره اعلام کرد: حوالی ساعت ۸ امشب انفجار مواد جاسازی شده در یک گلدان در منطقه «دشت شور» در حوزه دوم امنیتی شهر مزارشریف به وقوع پیوست.

سخنگوی پلیس ولایت بلخ افغانستان در این خصوص گفت: انفجار دوم تلفاتی در پی نداشت.
تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حوادث را برعهده نگرفته است.
کد مطلب 5018254

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