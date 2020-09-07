وقوع ۲ انفجار پیاپی در مزار شریف افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آوا لحظاتی پیش با انتشار خبری فوری اعلام کرد که ۲ انفجار پیاپی در حوزه دوم شهر مزارشریف به وقوع پیوست و در نتیجه‌ی آن ۲ کودک زخمی شده اند.

«عادل شاه عادل» سخنگوی پلیس ولایت بلخ افغانستان در این باره اعلام کرد: حوالی ساعت ۸ امشب انفجار مواد جاسازی شده در یک گلدان در منطقه «دشت شور» در حوزه دوم امنیتی شهر مزارشریف به وقوع پیوست.

سخنگوی پلیس ولایت بلخ افغانستان در این خصوص گفت: انفجار دوم تلفاتی در پی نداشت.

تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حوادث را برعهده نگرفته است.