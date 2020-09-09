برگزاری ۳ آزمون گروه علوم پزشکی برای ۱۱ هزار دانشجو

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون پیش‌کارورزی برای دانشجویان پزشکی ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۲۰ شهریور، آزمون علوم پایه پزشکی برای دانشجویان پزشکی ساعت ۱۴ روز پنجشنبه ۲۰ شهریور و آزمون‌های علوم پایه دندانپزشکی و جامع داروسازی (۱۸۰ واحدی) ساعت ۹ صبح روز جمعه ۲۱ شهریور ۹۹ برگزار می شوند.

در آزمون پیش‌کارورزی ۳ هزار و ۲۷۰ دانشجوی پزشکی، در آزمون علوم پایه پزشکی ۴ هزار و ۷۹۴ دانشجوی پزشکی، در آزمون‌ علوم پایه دندانپزشکی یک هزار و ۸۹۰ دانشجوی دندانپزشکی و در آزمون جامع داروسازی (۱۸۰ واحدی) یک هزار و ۲۳۳ دانشجوی داروسازی شرکت می کنند.

تعداد ۵ هزار و ۵۸۶ دانشجو آزمون خود را به صورت الکترونیک و تعداد ۵ هزار و ۶۰۱ دانشجو آزمون خود را به صورت کاغذی برگزار می کنند.

فرم خوداظهاری داوطلب به همراه کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی فعال شده است و داوطلبان در صورت داشتن هرگونه سوال در خصوص کارت ورود به جلسه آزمون، از طریق فرم تماس با ما در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی مشکل خود را مطرح کنند. پاسخگویی فقط از طریق فرم تماس با ما امکان پذیر است.