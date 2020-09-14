کیوان ساکت نوازنده و آهنگساز موسیقی ایرانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح تازه‌ترین فعالیت‌های خود توضیح داد: طی هفته‌های گذشته قطعه «بی‌تو» با ترانه‌ای از پوپک رنجبر و خوانندگی سالار عقیلی منتشر شد. ضمن اینکه همزمان با سالروز درگذشت مرحوم علی حاتمی قطعه «هزاردستان» (پیش درآمد اصفهان) از ساخته‌های زنده یاد مرتضی نی داود را با تنظیم خودم منتشر کردم که خوشبختانه هر دوی این آثار با استقبال خوب مخاطبان مواجه شد.

وی افزود: غیر از سایر فعالیت‌های آموزشی که در زمینه‌های مختلف دارم، مشغول برنامه‌ریزی برای انتشار چند تک آهنگ با همراهی ارکستر بزرگ هستم که هم اکنون در مرحله مذاکره با خوانندگان قرار دارد و به زودی جزییات این پروژه‌ها را اعلام می‌کنم. این در حالی است که در ادامه پروژه آلبوم «شرق اندوه» که تلفیقی از موسیقی شرق و غرب بود، آلبوم جدیدی منتشر خواهم کرد که ترکیبی جدید از ارکستراسیون و تنظیم‌های متفاوت خواهد بود. البته در حوزه موسیقی بختیاری نیز مشغول آماده سازی یک آلبوم هستم که این اثر به نوعی دربرگیرنده آثار نشنیده شده یا کمتر شنیده شده این حوزه موسیقایی است که روی آن متمرکز شده‌ام.

این نوازنده تار گفت: طبق برنامه‌ریزی‌هایی که از قبل انجام داده بودیم قرار بود بر اساس کتاب «گزیده ردیف‌های کاربردی موسیقی ملی ایران» که بهمن ماه سال ۹۵ رونمایی شد آلبومی نیز منتشر شود که به دلیل ماجرای کرونا و اینکه هنوز شیوع آن در کشورمان ادامه دارد، نتوانستیم برنامه رونمایی را برای این اثر برگزار کنیم. اما به طور حتم این کار نیز بعد از ایام سوگواری محرم و صفر وارد چرخه فروش محصولات موسیقایی می‌شود. در این آلبوم وحید تاج به عنوان خواننده حضور دارد.

ساکت در بخش دیگری از صحبت‌های خود تصریح کرد: کلی ایده و طرح اجرایی در حوزه موسیقی دارم که در ایام کرونا روی آن تمرکز بیشتری کردم و امیدوارم با خداحافظی این ویروس لعنتی از دنیا بتوانم روی ایده‌ها و طرح‌هایی که در ذهنم داشتم شرایطی را برای اجرا فراهم کنم.