کمک ۱۰۰ میلیون دلاری میلیاردر معروف آمریکایی به کمپین «جو بایدن»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «مایکل بلومبرگ» میلیاردر معروف آمریکا و شهردار سابق شهر نیویورک که در انتخابات مقدماتی ۲۰۲۰ آمریکا نزدیک به یک میلیارد دلار از بودجه شخصی خود را برای شرکت در این رقابت هزینه کرد، جهت کمک به کمپین انتخاباتی «جو بایدن» در مصاف با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور جمهوریخواه آمریکا در ایالت فلوریدا دست کم ۱۰۰ میلیون دلار کمک مالی اهدا می کند.

در دورانی مهم و حساس از رقابتهای انتخاباتی ریاست جمهوری و در حالی که نتایج نظر سنجی ها از رقابت تنگاتنگ نامزدهای ریاست جمهوری در ایالت فلوریدا حکایت می کند، بلومبرگ میلیاردر معروف آمریکایی تصمیم مهم خود برای اعطای این کمک مالی چشمگیر را اعلام کرد.

«کوین شیکی» مشاور بلومبرگ درباره اهدای این کمک مالی به کمپین بایدن گفت: «مایک بلومبرگ متعهد است که به شکست ترامپ کمک کند، و در ایالتهای محل رقابت، این شکست در حال رخ دادن است». وی در ادامه افزود که کمک مالی شهردار سابق شهر نیویورک «به این معناست که دموکراتها و کمپین بایدن می توانند حتی در ایالتهای مهم دیگری همچون پنسیلوانیا به طور قابل توجهی سرمایه گذاری کنند که این امر برای پیروزی بایدن بسیار حیاتی خواهد بود».

حتی قبل از کمک مالی بلومبرگ، هر دو کمپین انتخاباتی بایدن و ترامپ پیش بینی کرده بودند که ایالت فلوریدا پرهزینه ترین ایالت برای انجام فعالیتهای انتخاباتی باشد.

گفتنی است که در ایالت فلوریدا، رأی دهی درون ایالتی از طریق پُست روز ۲۴ سپتامبر آغاز می شود و بایدن در حال برنامه ریزی نخستین دیدار خود از این ایالت در روز سه شنبه است.

شایان ذکر است که ترامپ در انتخابات ۲۰۱۶ با کسب ۱۱۳ هزار رأی به عنوان نامزد پیروز در ایالت فلوریدا انتخاب شد. از آن پس، ترامپ این ایالت را به عنوان محل اقامت خود انتخاب کرده و به طور مرتب از آن دیدار می کند.