دستگیری باند ۴ نفره متهمان سرقت طلا در قوچان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی رجبی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع سرقت طلا از خانه یکی از شهروندان در شهرستان قوچان، پیگیری موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی قوچان افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با اشراف اطلاعاتی و انجام تحقیقات میدانی ۴ متهم را در این زمینه شناسایی و آن ها را در یک اقدام ضربتی و غافلگیرانه دستگیر و در بازرسی از مخفیگاهشان طلاهای مسروقه به ارزش تقریبی ۲۰۰ میلیارد ریال را کشف کردند.

وی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی و روند استرداد اموال سرقتی به مالباخته در دست اقدام است.