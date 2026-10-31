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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۲

دستگیری باند ۴ نفره متهمان سرقت طلا در قوچان

دستگیری باند ۴ نفره متهمان سرقت طلا در قوچان

مشهد- فرمانده انتظامی قوچان از کشف پرونده سرقت طلا به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال و دستگیری باند ۴ نفره متهمان در شهرستان قوچان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی رجبی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع سرقت طلا از خانه یکی از شهروندان در شهرستان قوچان، پیگیری موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی قوچان افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با اشراف اطلاعاتی و انجام تحقیقات میدانی ۴ متهم را در این زمینه شناسایی و آن ها را در یک اقدام ضربتی و غافلگیرانه دستگیر و در بازرسی از مخفیگاهشان طلاهای مسروقه به ارزش تقریبی ۲۰۰ میلیارد ریال را کشف کردند.

وی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی و روند استرداد اموال سرقتی به مالباخته در دست اقدام است.

کد مطلب 6995231

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