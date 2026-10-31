کشف ۱۴ قبضه سلاح جنگی در مرزهای سیستان وبلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جواد رفیعی گفت: مرزبانان استان با کار اطلاعاتی و تجزیه و تحلیل اخبار واصله از قصد قاچاقچیان مبنی بر ورود محموله سلاح و مواد مخدر، به کشور مطلع شده و بلافاصله بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
️فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان افزود: مرزداران غیور ما با پایشهای دقیق و بررسی تحرکات منطقه موفق شدند محل تردد قاچاقچیان را شناسایی و بلافاصله جهت انسداد اعزام و با اجرای عملیات برنامه ریزی شده موجب غافلگیری قاچاقچیان و توقیف و دستگیری آنان شدند.
رفیعی اذعان کرد: تعداد ۱۰ قبضه سلاح جنگی، ۴ قبضه سلاح شکاری بهمراه خشاب مربوط و تعداد ۹ فشنگ جنگی کلاش و مقدار ۱۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک را کشف کنند.
️وی تصریح کرد: امروزه مرزبانان و مرزنشینان استان بیش از همیشه در کنار هم برای حفظ و حراست از مرزهای جمهوری اسلامی ایران درمرزهای شرق کشور تلاش می کنند و با هرگونه اعمال خرابکارانه در نوار مرزی قاطعانه برخورد خواهند کرد.
️گفتنی است در این زمینه پرونده اولیه تشکیل، متهمان به همراه مهمات کشف شده تحویل مراجع ذی صلاح شدند.
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