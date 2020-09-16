جرایم مالی در فضای مجازی در زنجان ۲۰ درصد کاهش دارد

محمد علی آدینه لو در گفتگو با خبرنگار مهر، به وقوع جرائم در فضای مجازی در استان زنجان اشاره کرد و افزود: طی پنج ماهه سال جاری جرایم مالی در فضای مجازی در استان بیش از ۲۰ درصد کاهش دارد.

وی اظهار کرد: علت اصلی کاهش جرایم مالی در فضای مجازی به علت فعال سازی رمز پویا بوده است.

رئیس پلیس فتا استان زنجان، گفت: بعد از جرایم مالی توهین به عنف بیشترین جرایم در فضای مجازی در استان زنجان را به خود اختصاص می‌دهد.

آدینه لو تاکید کرد: طی پنج ماهه سال جاری بیش از ۸۰ فقره جرم در فضای مجازی استان زنجان رخ داده است.

وی با بیان اینکه مردم به پیامک‌هایی که برایشان ارسال می‌شود اعتماد نکنند، ابراز داشت: مردم با وعده جایزه‌های مختلف میلیونی فریب افراد سودجو را نخورند.

رئیس پلیس فتا استان زنجان، تصریح کرد: دسترسی به رایانه‌های مخابراتی در دستور کار پلیس فتا بوده در این حوزه نظارت‌های لازم صورت می‌گیرد.

آدینه لو گفت: مردم به هنگام استفاده از ایمیل هم رمز عبور خود را محرمانه نگه‌دارند و رمز عبور برداشت از حساب بانکی را درگوشی خود ذخیره نکنند.