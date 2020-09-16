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۲۶ شهریور ۱۳۹۹، ۹:۲۰

لیگ قهرمانان آسیا - قطر

حضور رامین رضاییان در رختکن پرسپولیس/تبریک سرخپوشان به خاطر یک گل

حضور رامین رضاییان در رختکن پرسپولیس/تبریک سرخپوشان به خاطر یک گل

مدافع پیشین تیم فوتبال پرسپولیس با حضور در رختکن این تیم به سرخپوشان بابت پیروزی در لیگ قهرمانان آسیا تبریک گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال الدحیل قطر سه شنبه شب با الشارجه امارات در گروه C لیگ قهرمانان آسیا بازی کرد که این دیدار با پیروزی دو بر یک نماینده قطر همراه بود. معز علی (۴۱) و رامین رضائیان (۵۱) برای الدحیل و کرونادو (۵۸) برای الشارجه گلزنی کردند.

رضاییان که سابقه بازی در تیم فوتبال پرسپولیس را دارد، پس از پیروزی سرخپوشان برابر التعاون عربستان به رختکن تیم سابق خود رفت و به بازیکنان به خاطر کسب این پیروزی تبریک گفت. بازیکنان پرسپولیس هم گلزنی او در اولین بازی رسمی با پیراهن الدحیل را تبریک گفتند.

کد مطلب 5025225
رضا خسروي

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نظر شما

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    نظرات

    • IR ۱۳:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
      5 51
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      اگه میتونی یه کارکن رامین بازی باالدحیل برایم حکومتی دربیاد چون شماهامسبوق به سابقه هستید بردن تیم 15جدول عربستان اونم بایه گل همچی هم خوشحالی نداره لعنت به مافیای فوتبال.... #استراماچونی رابرگردانید
      • ساااا IR ۱۹:۰۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
        8 0
        اره التعاونو بردیم خوشحالیم شما چرا نتونستین الشرطه رو با اینکه خووشون گل بخودی زدن ببرین؟التعاون ک ضعیف تر از الشرطه نبود😏
    • امیرعلی حیدری IR ۰۰:۱۵ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۲
      0 0
      پاسخ
      ایول رامین اومد

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