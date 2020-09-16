حضور رامین رضاییان در رختکن پرسپولیس/تبریک سرخپوشان به خاطر یک گل

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال الدحیل قطر سه شنبه شب با الشارجه امارات در گروه C لیگ قهرمانان آسیا بازی کرد که این دیدار با پیروزی دو بر یک نماینده قطر همراه بود. معز علی (۴۱) و رامین رضائیان (۵۱) برای الدحیل و کرونادو (۵۸) برای الشارجه گلزنی کردند.

رضاییان که سابقه بازی در تیم فوتبال پرسپولیس را دارد، پس از پیروزی سرخپوشان برابر التعاون عربستان به رختکن تیم سابق خود رفت و به بازیکنان به خاطر کسب این پیروزی تبریک گفت. بازیکنان پرسپولیس هم گلزنی او در اولین بازی رسمی با پیراهن الدحیل را تبریک گفتند.