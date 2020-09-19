انتقاد به برجسته سازی کلیدواژه های سند۲۰۳۰ در بخشنامه ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه پرسشگر، محمود فرشیدی، وزیر اسبق وزارت آموزش و پرورش درباره دلایل اجرا نشدن سندتحول بنیادین اظهار کرد: آنطور که باید و شاید اهمیت سندتحول درک نشده است. آنچه در عمل مسئولین اجرایی هست با منویات سند تحول، نگاه بلند امام راحل و فرمایشات رهبری، فاصله زیادی دارد.

وی افزود: معتقدم آموزش و پرورش یک وزارتخانه نیست و دستگاه تولید انسان است که در وهله اول مسئله همه دولتمردان و مسئولین است و سپس وزیر آموزش و پرورش. سیاست‌های سندتحول نیز از سوی رهبری به سران سه قوه ابلاغ شده و نه وزیر آموزش و پرورش.

وی پنج محور ریشه‌ای را پیرامون عدم اجرایی شدن سندتحول بنیادین مطرح کرد و گفت: ناآگاهی و ناباوری برخی مدیران و کارشناسان محور اول است. مدیریت تحول خواه ضرورت تحول است. محور دوم فقر گفتمان و عدم فرهنگسازی است. گویی سندتحول یک راز سر به مهری است و در سخنرانی‌ها و بخشنامه‌ها واژه‌هایی که در سند آمده است کمتر استفاده می‌شود. محور سوم خلاء آئین نامه‌ها و دستورالعمل هاست. محور چهارم آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های انحرافی است که با سندتحول تقابل دارد و محور پنجم جایگاه حاشیه‌ای سند از نظر اجرا است. سندتحول در متن نیست.

وی با بیان اینکه سند ۲۰۳۰ از نهاد بالاتر از وزارت آموزش و از سوی دولت و معاون اول رئیس جمهور ابلاغ و ظرف شش ماه عملیاتی شد گفت: این در حالی است که سند تحول ۹ سال است مسکوت مانده است. کسانی که نسبت به سندتحول آگاهی ندارند یا باور ندارند و یا به چیز بدتری باور دارند دست به دست می‌دهند که سندتحول یا تعطیل و یا تحریف شود.

وی به برخی مصادیق فقر گفتمانی سندتحول اشاره کرد و گفت: در بخشنامه‌ها و سخنرانی‌ها مفاهیمی چون حقوق شهروندی، برابری جنسیتی، برابری دختران و پسران و.... که همین موارد ۲۰۳۰ هم هست، مطرح می‌شود اما کلید واژه‌های حیات طیبه، عدالت آموزشی، فطرت و ساحت‌های تربیتی به نحوی که گفتمان سازی آنها در نهایت به مطالبه مردم تبدیل شود کاربرد ندارد.

وی افزود: رهبری هم تاکید فرمودند رسانه ملی وظیفه دارد سندتحول را برای جامعه تبیین کند. نظام ما مشکل پیچیده‌ای به وجود بیاید خود بدنه حلش می‌کند، نمونه اش را دیدیم که دستورالعمل بازگشایی حضوری ابلاغ شد اما مردم خودشان انتخاب معقول کردند و فرزندشان را به مدرسه نفرستادند. به موازاتی که منتظر اقدام از بالا هستیم باید از بدنه جامعه توسط همکاران خوب ما، اولیا و خانواده و مانند آن نیز حرکتی انجام شود و رسانه ملی هم ورود و سندتحول را تبیین کند.

وی به دستورالعمل‌های انحرافی اشاره کرد و گفت: اهداف دوره‌های تحصیلی در سال ۷۹ نوشته شده است. این اهداف با نگاه تحولی در سال ۹۷ بازنگری شده است. این کارها به کسانی سپرده شده که از آگاهی لازم برخوردار نیستند و نه تنها باور به سند ندارند بلکه باور به ۲۰۳۰ دارند. نتیجه این شده است که در اهداف بازنگری شده دوره‌های تحصیلی واژه ولایت فقیه حذف شده یا به جای امامان آمده است پیشوایان دینی و به جای اسلام واژه دین آمده است. در فرهنگ غربی بهائیت هم دین است.

وی افزود: تولی و تبری حذف شده است حکومت دینی، روحیه سلحشوری، انس با زبان فارسی، آشنایی با زبان عربی، احکام اقتصادی اسلام، حمایت از تولید داخلی، سیره امام خمینی و در مجموع کلیاتی حذف شده است و به جای آن واژه‌های بی خطر آمده است. همه این موارد در اهداف دوره‌های تحصیلی سال ۷۹ بوده است و سال ۹۷ حذف شده است. اینها را شورای عالی آموزش و پرورش تصویب کرده است.

وی افزود: اهداف دوره‌های تحصیلی را به کمیسیونی ارجاع داده اند. اینها که نوشته اند، رسماً از ۲۰۳۰ دفاع کرده اند کسی که باورش این است که ۲۰۳۰ خوب است زیر نظام را این طور می‌نویسد.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از آن موارد انحرافی که به آن اشاره کردم، حذف ساعت پرورشی در دوره دوم دبیرستان کم شدن ساعت دینی بود گفت: خلاء نظارت و مطالبه گری داریم در وهله اول شورای عالی انقلاب فرهنگی و سپس مجلس شورای اسلامی باید نظارت جدی داشته باشند. ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی در حیطه اجرا لازم است. یک مدیرکل اموزش و پرورش ۷۰ هزار معلم را در زیرمجموعه دارد اما این مدیرکل با نظر فردی انتخاب می‌شود. در حالی که رئیس دانشگاه‌ها توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب می‌شوند.

وی افزود: اگر سندتحول بودجه نداشته باشد، به نظر می‌رسد در حد توصیه اخلاقی باقی بماند. اگر رسانه ملی هم آن را به مطالبه ملی تبدیل کند، به نظر می‌رسد راهگشا باشد.