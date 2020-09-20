بچه ها هر روز چاق تر می شوند/پیامدهای دوران کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا وحدت شریعت پناهی، با اشاره به اینکه اپیدمی کرونا شرایط خاصی را برای فعالیت های ورزشی دانش آموزان و کودکان ایجاد کرده است، اظهار کرد: والدین می توانند ضمن همراهی فرزند خود از فضای خانه برای ورزش کردن استفاده کنند، چرا که در شرایطی که اجبار به بیرون نرفتن خانه داریم، خانه بهترین محل برای ورزش کردن است.

وی افزود: والدین می توانند درفضاهای خلوت و با رعایت پروتکل های بهداشتی درساعات محدودتری با فرزندان خود به فعالیت های ورزشی بپردازند.

شریعت پناهی با بیان اینکه پر کردن اوقات فراغت کودکان درچنین شرایطی که بیماری کرونا در سراسر دنیا تبدیل به معضلی بزرگ شده ضرورت دارد، خاطرنشان کرد: آموزش‌های آنلاین و مجازی در حوزه های مختلف می‌تواند علاوه بر سرگرم کردن کودکان، روند یادگیری، تعلیم و تربیت آنها را ارتقا ببخشد.

این متخصص تغذیه تاکید کرد: اگر کودکان به بهانه کرونا از ورزش و فعالیت های جسمانی باز بمانند مشخصا و دلیل اصلی آن کوتاهی پدرو مادرو بزرگترهاست.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ادامه داد: باید بدانیم انجام فعالیت های ورزشی باعث تقویت سیستم ایمنی بدن، سلامتی و تسکین استرس می شود و می تواند مشکلات رفتاری را در کودکان کاهش داده و به آنها کمک کند تا بهتر روی فعالیت های خود تمرکز کنند.

وی با بیان اینکه آموزش های مجازی و عدم بازگشایی ها نباید دلیل بر بی نظمی محصلین شود، خاطرنشان کرد: باید همانند سالهای پیش در ساعات خواب و بیداری و درس خواندن دانش آموزان نظم وجود داشته باشد و این نظم الزاما باید توسط پدرو مادر ایجاد شود و ساعات خاصی را نیز به ورزش کردن اختصاص دهند.

این متخصص تغذیه و رژیم درمانی کودکان، نسبت به چاقی دانش آموزان در دوران کرونا هشدار داد و گفت: کم تحرکی، تماشای تلویزیون، بازی با کامپیوتر و موبایل و فعالیت‌های نشسته، الگوی غذایی نامناسب غذایی، باعث شده کودکان و نوجوانان ما روز به روز چاق‌تر شوند.

وی با تاکید بر اینکه قرنطینه و بی تحرکی مشکلاتی نظیر چاقی را برای کودکان ایجاد کرده، پیاده روری را راه حل مناسبی برای افزایش تحرک در کودکان ذکر کرد و گفت: در روزهای کرونایی و بدنبال آن قرنطینه و محدودیت هایی که ایجاد می شود، نرمش های مناسبی برای کاهش وزن در کودکان وجود دارد.

شریعت پناهی رژیم غذایی مناسب را از دیگر راهکاری موثرو کمک کننده در پیشگیری از کاهش وزن دانش آموزان دانست.

این متخصص تغذیه و رژیم درمانی کودکان، در ادامه پرهیز از مصرف غذاهای چرب، سرخ کردنی و فست فودها را راه حل مناسبی برای کنترل وزن کودکان دانست و تاکید کرد: بهتر است درکنار استقاده از پروتئین ها و کربوهیدرات ها بیشتر از سبزیجات و میوه ها استفاده شود.

به گفته وی، تنظم زمان خواب کودکان موضوع مهمی است که باید مورد توجه باشد چرا که هورمون رشد در ساعات های مشخصی ترشح می شود و کودکانی که دیرتر می خوابند از دریافت کافی هورمون رشد محرومند.

شریعت پناهی، پیروی از برنامه منظم و کافی خواب را موردتاکید قرار داد و گفت: بچه هایی که دیرتر می خوابند چاق تر هستند و افت هورمون بیشتری را دارند و ممکن است این بچه ها دچار کوتاهی قد نیز شوند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در ادامه با اشاره به اهمیت ضدعفونی مواد خوراکی همراه دانش آموزان توصیه کرد: بهتر است خوراکی ها و میان وعده هایی که کودکان در مدرسه و یا فضای خارج از منزل مصرف می کنند در منزل تهیه شود ولی چنانچه تهیه خوراکی ها در منزل مقدور نباشد بهتر است تمامی اقلام خوراکی در بسته بندی ها و با رعایت اصول ضدعفونی دردسترس کودکان باشد.

وی افزود: والدین باید به دانش آموزان، روش صحیح رعایت پروتکل ها را آموزش دهند و شست و شوی مکرر دست ها قبل از استفاده از خوراکی ها را یادآور شوند.