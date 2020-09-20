واگذاری سند ۸۰۰ قطعه زمین به مردم محروم خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید صولت مرتضوی، اظهار کرد: به دنبال سفر اواخر سال گذشته رئیس بنیاد مستضعفان، به استان خراسان جنوبی و شهرستان درمیان و قرار گرفتن این شهرستان در لیست مناطق هدف طرح آبادانی و پیشرفت بنیاد مستضعفان، مصوباتی برای حل مشکلات مردم این شهرستان انجام شد که یکی از مصوبات این سفر، حل مشکل مردم این شهرستان برای دریافت اسناد منازلشان بود.

رئیس سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان ادامه داد: در سفر رئیس بنیاد مستضعفان به خراسان جنوبی و شهرستان درمیان، با دستور صادر شده از سوی آقای فتاح، مقرر شد این مشکل به سرعت برطرف شود که خوشبختانه، با پیگیری‌های انجام شده، بخش عمده‌ای از مشکلات اسناد منازل مسکونی اهالی این شهرستان، حل و فصل شد.

وی با اشاره به نحوه واگذای اسناد منازل مسکونی اهالی این شهرستان گفت: یکی از مشکلاتی که از سال‌ها قبل وجود داشت، واگذاری اسناد منازل مسکونی اهالی شهر اسدیه بود و با توجه به اینکه بخش اعظمی از اراضی این شهر متعلق به وابستگان پهلوی بود و پس از آن، در تملک بنیاد مستضعفان قرار گرفته بود، از دهه ۸۰، واگذاری اسناد این منازل به ساکنان آنها طی ۳ مرحله آغاز شد.

مرتضوی خاطرنشان کرد: به دنبال این تصمیم، واگذاری سند بیش از ۵۰۰ منزل مسکونی کلید خورد که در جریان اجرای این تصمیم، موانعی وجود داشت که در سفر چند ماه گذشته رئیس بنیاد مستضعفان به این شهرستان، با طرح مشکلات، دستور تسریع در واگذاری‌ها صادر شد.

وی ادامه داد: همچنین در سفر رئیس بنیاد مستضعفان به این شهرستان، مصوب شد لیست کاملی از اسناد زمین‌های متعلق به وابستگان پهلوی که هنوز اسنادشان به ساکنان این منطقه واگذار نشده، تهیه شود و سریعاً مقدمات واگذاری این اسناد از سوی بنیاد مستضعفان انجام شود.

به گفته رئیس سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان، علاوه بر این موارد، بیش از ۳۰۰ فقره اسناد منازل مسکونی ساکنان ۴ روستای حجت آباد، طاغان، نازدشت و مختاران نیز به اهالی این ۴ روستا واگذار شده است.

مرتضوی در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر این موارد، به دنبال دستور رئیس بنیاد مستضعفان، زمینی معادل ۶۲۰۰ متر مربع به دانشگاه علوم پزشکی خراسان جنوبی به منظور توسعه بیمارستان خاتم الانبیا شهرستان درمیان واگذار شد.