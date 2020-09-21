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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۷:۳۸

بشار راهی لیگ ستارگان می‌شود؟

نام مشتری هافبک پرسپولیس مشخص شد

نام مشتری هافبک پرسپولیس مشخص شد

روزنامه «استاد الدوحه» قطر خبر داد سه باشگاه در این کشور از جمله باشگاه القطر خواهان به خدمت گرفتن بشار رسن هافبک عراقی پرسپولیس هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، روزنامه استاد الدوحه در شماره امروز دوشنبه خود درباره پیشنهاد سه تیم قطری به بشار رسن هافبک پرسپولیس نوشت: «استاد الدوحه با خبر شد سه باشگاه خواهان به خدمت گرفتن بشار بازیکن خارجی پرسپولیس هستند که در حال حاضر با این تیم در لیگ قهرمانان آسیا که به صورت متمرکز در قطر برگزار می‌شود، حضور دارد. بر اساس منابع خبری، بشار رسن علاقه دارد در لیگ ستارگان قطر بازی کند و می‌تواند طبق قرارداد منعقد شده، پرسپولیس را ترک کند.

باشگاه القطر در صف اول باشگاه‌هایی است که تمایل دارد بازیکن تیم ملی عراق را به خدمت بگیرد و دو باشگاه دیگر هم چنین تمایلی دارند. نام بشار رسن از ماه مارس گذشته برای بازی در لیگ ستارگان قطر مطرح شد اما آنچه جدید است این است که باشگاه القطر و دو باشگاه دیگر خواهان این بازیکن هستند.»

به گزارش خبرنگار مهر، خبر تمایل باشگاه‌های عراقی برای جذب هافبک پرسپولیس در حالی منتشر شده است که تیم الدحیل نماینده قطر امروز در دیدار حساسی مقابل پرسپولیس ایران قرار می‌گیرد؛ دیداری که می‌تواند سرنوشت تیم‌های صعود کننده از گروه سوم لیگ قهرمانان آسیا را مشخص کند.

کد مطلب 5028837

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    نظرات

    • حمید ۰۸:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
      11 3
      پاسخ
      حتما وزیر پرسپولیسی میخواد یه بازیکن دیگه پرسپولیسو هم فراری بده
    • IR ۱۱:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
      6 1
      پاسخ
      ما که میگم ولی کو گوش شنوا ما هر چی تو سر خودمون زدیم گفتیم نگذارید بیرانوند بره نگذارید علیپور بره نگذارید ترابی بره شما گوش نگرفتید‌ که لابد حالا هم نوبت بشار رسیده
    • IR ۱۲:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
      7 1
      پاسخ
      بیخودی حرف مفت نزنید بشار قراردادش تمدید کرده و فقط با صدور رضایتنامه از پرسپولیس میتونه بره
    • IR ۱۳:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
      3 2
      پاسخ
      ما هواداران ها میگیم ولی کو گوش شنوا ما هر چی تو سر خودمون زدیم گفتیم نگذارید بیرانوند بره نگذارید علیپور بره نگذارید ترابی بره کسی گوش نگرفت که لابد حالا هم نوبت بشار رسن رسیده

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