نقش خطیر جوانان در هشت سال دفاع مقدس

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- اسدالله ربانی مهر*: محمود شهبازی ۲۴ ساله، شهید همت ۲۷ ساله، محمد جهان آرا ۲۷ ساله، سردار یاسینی ۳۳ ساله، مهدی زین الدین ۲۵ ساله، محمود کاوه ۲۱ ساله و هزاران جوان حتی با کمتر از ۲۰ سال سن در هشت سال دفاع مقدس آنچنان حماسه‌ای رقم زدند که برای همیشه در تاریخ با افتخار تمام ثبت شده و بی شک آن همه رشادت و حماسه آفرینی هیچ وقت از ذهن و خاطر مردم ایران اسلامی فراموش نخواهد شد.

هفته دفاع مقدس فرصت خوبی برای بررسی ابعاد مختلف یک جنگ هشت ساله و نابرابر است، جنگی که خسارت زیاد معنوی و مادی به کشورمان وارد کرد اما در کنار خسارت‌ها در حقیقت جنگ تحمیلی یک گنجینه معنوی و فرهنگی بوده که تا سال‌ها در اذهان مردم ما ماندگار است.

دوران دفاع مقدس بزرگ زرینی در تاریخ پرافتخار کشور عزیزمان ایران است هر چند به نظر می‌رسد هنوز ابعاد زیادی از جنگ تحمیلی برای مردم بیان نشده و باید تحلیل‌های دقیق کارشناسی شده بیشتری در این زمینه بر اساس واقعیت‌های موجود انجام شود تا تجربه‌ای گرانبها برای امروز و آینده باشد؛ آری باید رشادت، دلیری، اخلاص و ازخودگذشتگی که صفات ارزشمند هر جامعه‌ای است به مردم گفته شود.

اما یکی از محورهای اصلی و تأثیرگذار هشت سال دفاع مقدس، سرداران جوان و شجاعی بودند که حماسه ساز شدند و افتخارات بزرگی رقم زدند، سردارانی چون جهان آرا، شهبازی، همت، یاسینی، کاوه، زین الدین و بسیاری دیگر که علیرغم سن کم تأثیرگذاری بسیاری در جنگ داشتند که یک نمونه آن محمدجهان آرا فرمانده سپاه خرمشهر است که با سن و سال کم در یک شرایط سخت توانست یک لشکر را مدیریت کند و در نهایت خرمشهر را آزاد کند و علیرغم ضربات سنگینی که به دو شهر خرمشهر و آبادان وارد شد اما شاهد آزادسازی خرمشهر در عملیات بیت المقدس بودیم که باعث غرور و افتخار هر ایرانی است و به عنوان نماد ایثار و مقاومت شناخته می‌شود.

در شرایط سخت جنگ نابرابر که شاهد کمک همه جانبه آمریکا و اروپا به عراق بودیم، با تکیه بر توانمندی داخلی در کنار شجاعت و دلاورمردی مردم، سرداران جوان ایرانی حماسه ساز شدند و عملکرد قابل قبولی داشتند و هر کدام از این سرداران با سن کم یک لشکر را مدیریت می‌کردند و این یک برگ زرین و پرافتخار در تاریخ ملت ایران است که چنین جوانان شایسته و شجاعی را تربیت کرده است.

بی شک جوانان ایرانی در هر کجا بودند و به آنها میدان شده شد منشأ اثر بوده و تأثیرگذار بوده‌اند از جنگ تحمیلی تا عرصه علمی و دانشگاهی و پزشکی و شرکت‌های دانش بنیان تا ورزش و مدال آوری و فعالیت‌های اجتماعی و خیرخواهانه و در هر جایی که به جوانان اعتماد کردیم نتیجه گرفتیم و این روند و رویه درست باید در همه زمان‌ها تکرار شود و ادامه پیدا کند.

جوانان ایرانی، پاک و شجاع به دور از بعضی مصلحت اندیشی ها و محافظه کاری‌ها همیشه به دنبال انجام کارهای بزرگ در شرایط سخت هستند و خوشبختانه در همه زمینه‌ها ایران جوانان فعال و با انگیزه‌ای دارد که اگر به آنها میدان داده شود و به آنها اعتماد کنیم فراتر از انتظار ما کار می‌کنند و منشأ اثر خواهند بود.

در ایام هفته دفاع مقدس، یاد همه شهدا را گرامی می‌داریم و امیدواریم خداوند به همه توفیق عنایت کند ادامه دهنده راه شهدا و امام شهدا باشیم.

*مشاور استاندار و مدیر روابط عمومی استانداری همدان