نیازمند تحول جدی در پروژه های آبرسانی سیستان وبلوچستان هستیم

معین الدین سعیدی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: متأسفانه در حال حاضر میزان دسترسی مردم به آب سالم بهداشتی در روستاهای شهرستان چابهار حدود ۱۹ درصد است که واقعاً در شأن مردم منطقه نیست.

نماینده مردم چابهار، نیکشهر، کنارک، قصرقند و دشتیاری در مجلس افزود: هر فرد در روستاهای این منطقه ۱۵ لیتر سهمیه دارد که باید حداقل به ۳۰ لیتر افزایش پیدا کند.

وی با تاکید بر اینکه، آبی که از طریق تانکرها به روستاها می‌رسد بسیار کم است، بیان کرد: در شهرهای بزرگ هر نفر ۳۰۰ لیتر آب مصرف می‌کند و این عادلانه نیست.

سعیدی گفت: امروز سدها ساخته شده‌اند اما برای روستاهای پایین دست سدها تدابیری اندیشیده نشده و این روستاها با بی آبی دست و پنجه نرم می‌کنند.

وی تصریح کرد: یکی از نیازهای فوری منطقه راه اندازی آب شیرین کن است تا آب دریا را شیرین و به مردم منطقه آبرسانی شود.