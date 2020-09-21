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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۰:۲۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

نیازمند تحول جدی در پروژه های آبرسانی سیستان وبلوچستان هستیم

نیازمند تحول جدی در پروژه های آبرسانی سیستان وبلوچستان هستیم

چابهار - نماینده مردم چابهار، نیکشهر، کنارک، قصرقند و دشتیاری در مجلس گفت: برای دسترسی مطلوب مردم جنوب سیستان و بلوچستان به آب شرب باید روند اجرای پروژه های آبرسانی تسریع پیدا کند.

معین الدین سعیدی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: متأسفانه در حال حاضر میزان دسترسی مردم به آب سالم بهداشتی در روستاهای شهرستان چابهار حدود ۱۹ درصد است که واقعاً در شأن مردم منطقه نیست.

نماینده مردم چابهار، نیکشهر، کنارک، قصرقند و دشتیاری در مجلس افزود: هر فرد در روستاهای این منطقه ۱۵ لیتر سهمیه دارد که باید حداقل به ۳۰ لیتر افزایش پیدا کند.

وی با تاکید بر اینکه، آبی که از طریق تانکرها به روستاها می‌رسد بسیار کم است، بیان کرد: در شهرهای بزرگ هر نفر ۳۰۰ لیتر آب مصرف می‌کند و این عادلانه نیست.

سعیدی گفت: امروز سدها ساخته شده‌اند اما برای روستاهای پایین دست سدها تدابیری اندیشیده نشده و این روستاها با بی آبی دست و پنجه نرم می‌کنند.

وی تصریح کرد: یکی از نیازهای فوری منطقه راه اندازی آب شیرین کن است تا آب دریا را شیرین و به مردم منطقه آبرسانی شود.

کد مطلب 5028866

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    نظرات

    • علیرضا ریگی US ۰۸:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
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      پاسخ
      با سلام واقعا به نظر مسعولان این انصاف است که مردم بلوچ گونه سختی بکشند ومسعولان هم اصلا خیالشان نباشد خب این به اسطلاح مسعولان چه کار میکنند البته منظورم بجز نماینده محترم چابهار است با تشکر زنده با سرزمینم لعنت بر اجنبی

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