«قالیباف» درگذشت مادر شهید همت را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف در پیامی درگذشت مادر شهید والامقام سردار حاج محمد ابراهیم همت، فرمانده لشکر مقتدر محمد رسول الله(ص) در دوران دفاع مقدس را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرحمن الرحیم

انالله و اناالیه راجعون‌

درگذشت بانوی فاضله و صبور حاجیه خانم نصرت همت مادر سردار شهیدحاج محمدابراهیم همت، فرمانده سرافراز لشکر محمدرسول‌الله (ص) موجب تأسف و تأثر شد.

آن مادر بزرگوار و شکیبا در دامن پر مهر خود این گونه فرزند دلیر و قهرمانی را تربیت کردند که با رشادت و جانفشانی توانست در تاریخ مقاومت این ملت برای همیشه جاویدان بماند.

اینجانب ضمن تسلیت به مردم مقاوم و شریف شهرضا و استان اصفهان، خانواده محترم‌ بویژه برادران و فرزند آن‌ شهید آقای محمد مهدی همت و سایر وابستگان، برای آن مرحومه مغفوره که اینک در جوار فرزند شهیدش آرام گرفته رحمت و علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسألت می‌کنم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی