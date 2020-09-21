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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۳:۱۴

برگزاری آزمون در پنجشنبه؛

کارت آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران منتشر شد

کارت آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران منتشر شد

آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران سال ۱۳۹۹ پنجشنبه سوم مهرماه ۹۹ برگزار می شود و کارت ورود به جلسه آزمون از امروز ۳۱ شهریور در دسترس داوطلبان قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران سال ۱۳۹۹ ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۳ مهرماه ۹۹ در ۳۲ حوزه امتحانی در دانشگاه های علوم پزشکی برگزار خواهد شد.

کارت ورود به جلسه به همراه فرم خوداظهاری کرونا از امروز ۳۱ شهریور در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد و داوطلبان تا ساعت ۲۴ روز اول مهر می توانند کارت ورود به جلسه را پرینت کنند.

این آزمون در حوزه های امتحانی دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهیدبهشتی، ایران، اراک، ارومیه، اردبیل، اصفهان، اهواز، ایلام، بندرعباس، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، بوشهر، تبریز، گیلان، زاهدان، سمنان، کردستان، شیراز، شهرکرد، قزوین، قم، کرمان، کرمانشاه، گلستان، لرستان، مشهد، همدان، یاسوج، زنجان، مازندران و یزد برگزار خواهد شد.

از ورود داوطلبان فاقد کارت ورود و کارت شناسایی (کارت ملی یا شناسنامه) به جلسه آزمون ممانعت بعمل خواهد آمد. داوطلب پس از ورود با کد رهگیری، ابتدا فرم خود اظهاری که قابل رویت است را تکمیل و سپس سامانه جهت دریافت کارت فعال می شود.

داوطلبان فقط مجازند همراه خود مداد، پاک کن، کارت شناسایی معتبر و ماسک داشته باشند.

به منظور رعایت نکات بهداشتی و حفظ سلامتی کلیه داوطلبان، افرادی که مبتلا به بیماری کرونا هستند از سایر داوطلبان جدا شده و در فضای مجزا امتحان خواهند داد.

کد مطلب 5028938

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