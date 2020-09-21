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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۰:۰۷

سرپرست دفتر بازرسی سازمان غذا و دارو عنوان کرد؛

نظارت آنلاین بر توزیع اقلام کرونایی در داروخانه ها

نظارت آنلاین بر توزیع اقلام کرونایی در داروخانه ها

سرپرست دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایت سازمان غذا و دارو، با اشاره به راه اندازی سامانه نظارت و بازرسی آنلاین گفت: با راه اندازی این سامانه، نظارت بر داروخانه ها به صورت آنلاین خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قنبری، صبح دوشنبه در مراسم راه اندازی سامانه نظارت و بازرسی آنلاین سازمان غذا و دارو اظهار داشت: این سامانه زیرمجموعه برنامه «تی تک» قرار دارد که قرار است در ابتدا به صورت پایلوت در سطح ۱۰ دانشگاه علوم پزشکی کشور اجرا شود.

وی افزود: بر همین اساس هر یک از این ۱۰ دانشگاه علوم پزشکی می‌بایست ۲۰ درصد داروخانه‌های زیرمجموعه خود را به صورت آنلاین نظارت و بازرسی کند.

قنبری اولویت این بازرسی را نحوه توزیع اقلام کرونایی به همراه واکسن آنفلوانزا و قلم انسولین عنوان کرد و گفت: هدف ما رفع نواقص نظارت آنلاین بر نحوه توزیع فرآورده‌های سلامت محور است که انتظار می‌رود به زودی این سامانه در سراسر کشور راه اندازی شود.

وی افزود: در فاز اول این نظارت و بازرسی شامل دارو است و فعلاً برای غذا، مکمل ها و تجهیزات پزشکی برنامه تعریف نشده است.

کد مطلب 5029007

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