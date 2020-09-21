مقاومت مردم انقلاب را زنده و پویا نگه داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن دهشیری پیش از ظهر دوشنبه در مراسم آئین نواختن زنگ مهر و مقاومت در مدرسه زینب بیگم اردستان اظهار داشت: راز پایداری جمهوری اسلامی در اخلاص، رشادت و پایمردی رزمندگان ایران زمین است که تا کنون انقلاب اسلامی را در مسیر خود ثابت قدم کرده است.

وی افزود: هفته دفاع مقدس در کشور ما به عنوان یک الگوی مقاومت خود را نشان داده و در تاریخ جمهوری اسلامی این مقاومت همچنان به ما درس آزادگی و شجاعت را می‌دهد که باید در برابر استکبار تسلیم نشویم و این راه را باید برای جوانان نسل امروز تبیین کنیم.

امام جمعه اردستان گفت: استقامتی که رزمندگان اسلام در دفاع مقدس از خود نشان دادند موجب شد تا انقلاب زنده و پویا ادامه داشته باشد و امروز با کنار زدن غبار فتنه از جامعه می‌توانیم به پیروزی‌های نهایی دست پیدا کنیم.

وی ابراز داشت: ثمره تلاش و کوشش بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) در زمان خود تربیت جوانانی شد که توانسته‌اند انقلاب اسلامی را در گرداب حوادث نجات دهند و پا در رکاب مقام معظم رهبری از هر حادثه‌ای جلوگیری کنند.

حجت الاسلام دهشیری بیان کرد: دشمنی که در شروع جنگ تهدید کرده بود که در چند ساعت آینده نقاط مختلف از جمله تهران را به تسخیر خود درخواهد آورد راه به جایی نبرد و از آن زمان ۴۰ سال گذشته و مردم مستحکم‌تر از قبل گوش به فرمان رهبرشان مقاومت می‌کنند.

راز پیشرفت رزمندگان اسلام در دفاع مقدس داشتن روحیه انقلابی بود

علی شاه نظری در ادامه مراسم ضمن تبریک و گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: یکی از عوامل پیشرفت رزمندگان اسلام در دفاع مقدس داشتن روحیه انقلابی و شجاعت بود که در حال حاضر به این روحیه بسیار نیازمندیم.

وی افزود: برادرانی که به شکل داوطلب خود را به جبهه‌های حق علیه باطل می‌رساندند با سه مؤلفه توکل به خدا، توسل به ائمه و تبعیت از ولایت فقیه گام در این راه نهادند و در همه میدان‌های نبرد پیروز می‌شدند.

آزاده، جانباز و رزمنده هشت سال دفاع مقدس گفت: رزمندگان اسلام در قالب نیروهای مردمی و نظامی توانستند برای کشور افتخارات بزرگی را کسب کنند و این سند افتخار در تاریخ کشور ماندگار خواهد شد.

در جنگ هیچگاه تسلیم عقاید دشمن نشدیم

شاه نظری بیان کرد: رزمندگان در دفاع مقدس زحمات بسیاری را متحمل شدند و در این راه شهدا و جانبازان و آزادگانی را تقدیم انقلاب و کشور کردند که با اسارت رزمندگان خاطرات اسرای کربلا برایمان تکرار شد اما هیچگاه تسلیم عقاید دشمن نشدیم.

وی تاکید کرد: زمانی که دشمن در ۳۱ شهریور به این کشور حمله کرد جوانان انقلابی بودند که خود را سپر کردند و این انقلاب توانست با مجاهدت آنها خود راحفظ کند و امروز ثمره مجاهدت‌ها و رشادت‌های این رزمندگان را در گام دوم انقلاب شاهد هستیم.