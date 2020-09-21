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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۵:۴۰

امام جمعه اردستان:

مقاومت مردم انقلاب را زنده و پویا نگه داشته است

مقاومت مردم انقلاب را زنده و پویا نگه داشته است

اردستان-امام جمعه اردستان گفت: رشادت رزمندگان دفاع مقدس و مقاومت مردم انقلاب را زنده و پویا نگه داشت و امروز نیز با کنار زدن غبار فتنه از جامعه می‌توانیم به پیروزی‌های نهایی دست پیدا کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن دهشیری پیش از ظهر دوشنبه در مراسم آئین نواختن زنگ مهر و مقاومت در مدرسه زینب بیگم اردستان اظهار داشت: راز پایداری جمهوری اسلامی در اخلاص، رشادت و پایمردی رزمندگان ایران زمین است که تا کنون انقلاب اسلامی را در مسیر خود ثابت قدم کرده است.

وی افزود: هفته دفاع مقدس در کشور ما به عنوان یک الگوی مقاومت خود را نشان داده و در تاریخ جمهوری اسلامی این مقاومت همچنان به ما درس آزادگی و شجاعت را می‌دهد که باید در برابر استکبار تسلیم نشویم و این راه را باید برای جوانان نسل امروز تبیین کنیم.

امام جمعه اردستان گفت: استقامتی که رزمندگان اسلام در دفاع مقدس از خود نشان دادند موجب شد تا انقلاب زنده و پویا ادامه داشته باشد و امروز با کنار زدن غبار فتنه از جامعه می‌توانیم به پیروزی‌های نهایی دست پیدا کنیم.

وی ابراز داشت: ثمره تلاش و کوشش بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) در زمان خود تربیت جوانانی شد که توانسته‌اند انقلاب اسلامی را در گرداب حوادث نجات دهند و پا در رکاب مقام معظم رهبری از هر حادثه‌ای جلوگیری کنند.

حجت الاسلام دهشیری بیان کرد: دشمنی که در شروع جنگ تهدید کرده بود که در چند ساعت آینده نقاط مختلف از جمله تهران را به تسخیر خود درخواهد آورد راه به جایی نبرد و از آن زمان ۴۰ سال گذشته و مردم مستحکم‌تر از قبل گوش به فرمان رهبرشان مقاومت می‌کنند.

راز پیشرفت رزمندگان اسلام در دفاع مقدس داشتن روحیه انقلابی بود

علی شاه نظری در ادامه مراسم ضمن تبریک و گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: یکی از عوامل پیشرفت رزمندگان اسلام در دفاع مقدس داشتن روحیه انقلابی و شجاعت بود که در حال حاضر به این روحیه بسیار نیازمندیم.

وی افزود: برادرانی که به شکل داوطلب خود را به جبهه‌های حق علیه باطل می‌رساندند با سه مؤلفه توکل به خدا، توسل به ائمه و تبعیت از ولایت فقیه گام در این راه نهادند و در همه میدان‌های نبرد پیروز می‌شدند.

آزاده، جانباز و رزمنده هشت سال دفاع مقدس گفت: رزمندگان اسلام در قالب نیروهای مردمی و نظامی توانستند برای کشور افتخارات بزرگی را کسب کنند و این سند افتخار در تاریخ کشور ماندگار خواهد شد.

در جنگ هیچگاه تسلیم عقاید دشمن نشدیم

شاه نظری بیان کرد: رزمندگان در دفاع مقدس زحمات بسیاری را متحمل شدند و در این راه شهدا و جانبازان و آزادگانی را تقدیم انقلاب و کشور کردند که با اسارت رزمندگان خاطرات اسرای کربلا برایمان تکرار شد اما هیچگاه تسلیم عقاید دشمن نشدیم.

وی تاکید کرد: زمانی که دشمن در ۳۱ شهریور به این کشور حمله کرد جوانان انقلابی بودند که خود را سپر کردند و این انقلاب توانست با مجاهدت آنها خود راحفظ کند و امروز ثمره مجاهدت‌ها و رشادت‌های این رزمندگان را در گام دوم انقلاب شاهد هستیم.

کد مطلب 5029034

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