به گزارش خبرگزاری مهر، به همت مجمع جهانی صلح اسلامی کنفرانس «ائتلاف جهانی برای صلح و عدالت» روزهای ۲۹ و ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ همزمان با روز جهانی صلح برگزار شد.

شرکت‌کنندگان این کنفرانس با صدور بیانیه‌ای اَعمال غیرانسانی و خشونت علیه مردم فلسطین، سوریه، بحرین، یمن و دیگر ملت‌ها در اقصی نقاط جهان و مداخله برخی دولت‌ها در این کشورها را محکوم کرده و آن را نقض آشکار حقوق بنیادین بشر دانستند.

در این بیانیه آمده است: ما شرکت کنندگان در کنفرانس «ائتلاف جهانی برای صلح و عدالت» که در روزهای ۲۹ و ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ همزمان با روز جهانی صلح برگزار شد، با تأکید بر اینکه امروزه صلح، عدالت و امنیت جهانی با تهدیدها و چالش‌های فزاینده‌ای از جمله، بی عدالتی، جنگ، فقر، بیماری، هژمونی و سلطۀ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، استعمارمجازی و جنگ نرم و نابرابر در بهره مندی از خدمات سلامت روبروست و علاوه بر مسئولیت اساسی دولت‌ها، همۀ اندیشمندان، نخبگان و سازمان‌های غیردولتی جهانی نیز باید مسئولیت انسانی و اجتماعی خود در قبال این تهدیدها را جدی بگیرند؛

با اعلام اینکه صلح و عدالت در افکار عمومی و نزد همۀ ملل جهان و در تمام ادیان و فرهنگ‌ها مورد احترام و مطالبۀ عمومی است؛

با تأکید بر ضرورت عدالت در سلامت همگان و ابراز همدردی با خانوادۀ قربانیان بی عدالتی از جمله همۀ کسانی که به خاطر تحریم‌های ظالمانه قدرت‌های سلطه‌گر، امکان دسترسی مناسب به دارو و خدمات بهداشتی را نداشتند؛

با تأکید بر اهمیت و ضرورت ایجاد فرهنگ جهانی صلح عادلانه و اینکه عدالت در محورهای ۱۳/۵۲ مورخ ۱۵ ژانویه ۱۹۹۸ مجمع عمومی سازمان ملل و قطعنامه‌های بعدی آن با عنوان فرهنگ صلح مورد توجه کافی قرار نگرفته، لازم است فرهنگ صلح عادلانه محور فعالیت‌های مرتبط با این قطعنامه‌ها قرار گیرد؛

با اعلام اینکه همگرایی و همکاری نامشروع با ظالمان و زورگویان همواره نزد افکار عمومی و آزادی خواهان جهان مذموم بوده و مورد نکوهش قرار داشته است؛

با اعلام مخالفت با هر گونه استفاده ابزاری، دوگانه، گزینشی یا یکجانبه از مفهوم صلح و همچنین محکوم کردن تضعیف یا نادیده گرفتن حقوق ملت‌ها بر تعیین سرنوشت خود، سو استفاده از دفاع مشروع، اشغال سرزمین، نژادپرستی، نقض تمامیت ارضی و هرگونه سلطه به نام طرفداری از صلح؛ با اعلام مخالفت با گفتمان‌های تخریبی حاکم بر روابط بین‌المللی از جمله اینکه «صلح به معنای آرام سازی اوضاع است» و لزوم جایگزینی این قبیل گفتمان‌ها با گفتمان‌های سازنده و صلح‌جویانه از جمله این رهیافت که» صلح باید مبتنی بر عدالت» باشد؛

با ابراز علاقه و همراهی با همۀ عدالت خواهان جهان و با تأکید بر اهمیت فرهنگ صلح عادلانه در استقرار صلح و عدالت به مفهوم حقیقی آن و با اعلام اینکه اتخاذ هرگونه تصمیم در خصوص صلح عادلانه نیازمند اهتمام جهانی است؛

با تأکید بر نقش محوری فرهنگ در ایجاد صلح، دوستی و عدالت و مقابله با تبعیض، بی عدالتی و ناامنی؛ با تأکید بر نقش مؤثر نخبگان و سازمان‌های مردم نهاد در زمینۀ مقابله با تهدیدها و چالش‌های جهانی به ویژه صلح و عدالت و با استقبال از ایدۀ تشکیل «دبیرخانۀ دائمی ائتلاف جهانی برای صلح و عدالت» برای بررسی و یافتن راهکارهای مقابله با چالش‌ها و تهدیدهای فراروی صلح عادلانۀ جهانی؛

و با تقدیر از مجمع جهانی صلح اسلامی و دست‌اندرکاران برگزار کننده این کنفرانس، نهادهای مدنی، فرهنگی و مطالعاتی و دستگاه‌های همکار برای ابتکار برگزاری موفق این کنفرانس،

نسبت به موارد زیر موافقت خود را اعلام داشته و تأکید می‌کنیم که:

۱. صلح و عدالت مطلوب، آرزو و مطالبۀ همه ملت‌ها و ابناء بشر است و لازمۀ توسعه و کمال زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها بوده و صلح عادلانه تنها راه برای رسیدن به صلح واقعی و صادقانه در جهان است.

۲. امکان رسیدن به صلح واقعی و پایدار، بدون توجه به عدالت میسر نمی‌شود، بنابراین بایستی افکار عمومی در جهان، صلح و عدالت را به عنوان یک نسخه نجات بخش از رهبران و رؤسای کشورهای جهان و سازمان‌های جهانی به صورت جدی مطالبه نمایند.

۳. از ایدۀ صلح عادلانه به عنوان گفتمان مشترک جهانی بر پایۀ فرهنگ‌ها، ادیان و موازین اخلاقی حمایت می‌کنیم و تأکید داریم که صلح تنها در صورتی ماندگار و به نفع بشریت است که بر پایۀ عدالت و کرامت انسانی استوار باشد؛

۴. مصمم هستیم تلاش برای درک مشترک در تحقق صلح عادلانه و مقابله با بی عدالتی را به صورت جدی پیگیری نمائیم و با بکارگیری ظرفیت‌های فکری، فرهنگی، حرفه‌ای، هنجارهای دینی، اخلاقی و میراث تمدن جهانی از طریق برگزاری کنفرانس‌های مجدد، استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و مساعدت و مشاوره به دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و ارائه پیشنهاد مشترک به مجامع جهانی، در تحقق صلح عادلانه و مقابله با بی عدالتی بکوشیم.

۵. اعتقاد داریم گفتمان صلح عادلانه به عنوان یک گفتمان جهان‌شمول می‌تواند مسیر حرکت به سمت صلح جهانی را هموار سازد و این مهم نیازمند همراهی و حمایت نخبگان، اندیشمندان اساتید دانشگاه و گروه‌های مردم نهاد فعال در حوزه صلح و همۀ بشردوستان است.

۶. بهره‌گیری از اندیشه‌های رهبران بزرگ جهان همچون آیت الله خامنه ای (مدظله) می‌تواند نخبگان بین‌المللی را متوجه اهمیت صلح عادلانه در جهان بنماید و از این طریق با شکل‌گیری شبکه نخبگان بین‌الملل، راه را برای مطالبه صلح و عدالت تسریع نماید. پس به بازخوانی و تبیین این اندیشه و دیگر متفکرین تأکید می‌شود.

۷. تاکید داریم که تنها راه تحقق صلح و عدالت توجه به کرامت واقعی انسان‌ها است و هیچ گفتمانی بدون تاکید بر کرامت انسانی، راهی به تحقق صلح واقعی نخواهد یافت.

۸. نگرانی خود را از توهین به انبیا، ادیان و ارزش‌های الهی و انتساب افراط گرایی، خشونت و تروریسم وبی عدالتی به ادیان الهی به ویژه جهان اسلام ابراز داشته و ضمن تأکید بر اسلام به عنوان دین رحمت و انسان دوستی و قربانی تروریسم، اسلام هراسی را مانع استفاده از میراث ملل اسلامی در ایجاد صلح عادلانه دانسته و ترویج هر گونه دین هراسی و توهین به ادیان الهی را موجب عداوت میان انسان‌ها و تهدیدی جدی برای صلح میان ملت‌ها می‌دانیم.

۹. اَعمال غیرانسانی و خشونت علیه مردم فلسطین، سوریه، بحرین، یمن و دیگر ملت‌ها در اقصی نقاط جهان و مداخلۀ برخی دولت‌ها در این کشورها را محکوم کرده و آن را نقض آشکار حقوق بنیادین بشر و تهدیدی جدی برای صلح در منطقه و جهان می‌دانیم و تأکید می‌نمائیم که راه حل ایجاد آرامش و امنیت برای همۀ ابنای بشر، گردهم آمدن بر محور صلح عادلانه است.

۱۰. ضمن اعلام اینکه تحریم‌ها وسیله‌ای برای تنبیه دولت‌ها نیستند، بلکه وسیله‌ای برای رنج و تنبیه مردم، مخصوصاً مردمان عادی هستند. بنابراین، هر نوعی از استثناگرایی، ضد جهانی سازی صلح و عدالت است. بنابراین اکنون که جامعۀ جهانی از بیماری گسترده و سخت کرونا رنج می‌برد، هر گونه تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه به ویژه تحریم‌های غذایی و دارویی که جان مردم بی گناه و زنان و کودکان را در کشورهای متعددی به خطر انداخته است، را محکوم کرده و تأکید می‌کنیم باید اینگونه اقدامات ضد انسانی و مغایر حقوق بین‌الملل هر چه سریع‌تر متوقف گردد.

۱۱. تلاش‌های آمریکا برای عادی سازی روابط دولت‌های منطقه با رژیم غاصب صهیونیستی، نه تنها نمی‌تواند نشانه‌هایی از صلح را در منطقه القا نماید، بلکه به جهت نادیده گرفتن عدالت و حقوق حقه مردم مظلوم فلسطین، خیانت به آرمان‌های صلح و به دور از رعایت کرامت انسان‌ها و پیش نیاز عدالت است، لذا ضمن محکوم سازی این روند، از نخبگان آزاداندیش در سر تا سر جهان می‌خواهیم که این تلاش‌های انحرافی را نقد و محکوم کنند.

۱۲. حمایت خود را از هر گونه همفکری، تعامل و گفت و گو میان فرهنگ‌ها، ادیان، نخبگان و سازمان‌های مردم نهاد در ایجاد ائتلافی مؤثر برای شناخت و مقابله با تهدیدهای صلح جهانی ابراز نموده، از ابتکار مطرح شده در این کنفرانس مبنی بر تشکیل» کمیتۀ دائمی نخبگان برای بررسی و و یافتن راهکارهای مقابله با چالش‌ها و تهدیدهای فراروی صلح جهانی» با مشارکت اعضای شرکت کننده در این کنفرانس استقبال می‌نمائیم. به منظور تحقق این امر، تشکیل دبیرخانۀ دائمی این کمیته را در تهران به مسئولیت مجمع جهانی صلح اسلامی اعلام تموده و بر برگزاری جلسات منظم این کمیته در ایران و سایر کشورها تأکید می‌کنیم.

۱۳. با توجه به اینکه براساس بند ۱۶ سند توسعه پایدار و ضرورت اقداماتی که می‌توان برای قاعده سازی‌های و ساخت هنجارهای جهانی از جمله صلح و عدالت انجام داد، دبیرخانه کنفرانس آمادگی دارد بیانیه حاضر و گزارشی از دستاوردهای علمی را برای مقامات ارشد کشورهای مختلف و سازمان‌های جهانی از جمله سازمان ملل ارسال نماید تا در تصمیمات آتی این مجموعه‌ها مورد بهره برداری و استفاده قرار گیرد.