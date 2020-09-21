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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۲:۵۷

ادامه اردوی آماده‌سازی کمانداران ریکرو و کامپوند در تبریز و قزوین

ادامه اردوی آماده‌سازی کمانداران ریکرو و کامپوند در تبریز و قزوین

تیم ملی تیروکمان در دو بخش ریکرو و کامپوند مرحله دوم اردوی آماده‌سازی خود را از هفته آینده در تبریز و قزوین آغاز خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیروکمان، دور دوم اردوی تیم‌های ملی ریکرو و کامپوند کشورمان به صورت همزمان از تاریخ ۵ تا ۱۶ مهر ماه و با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی آغاز خواهد شد.

تیم ریکرو با سرمربیگری مجید میررحیمی قرار است اردوی خود را در تبریز برگزار کند و تیم کامپوند نیز با سرمربیگری اسماعیل عبادی در آبیک قزوین اردوی خود را آغاز خواهد کرد.

نفرات دعوت شده به اردوی تیم های ملی ریکرو و کامپوند به این شرح معرفی شده اند:

تیم ریکرو
رضا شبانی، صادق اشرفی، میلاد وزیری، امین پیرعلی، محمدصادق کبودانی، پرهام شبانکاره، شیوا شجاع‌مهر، زهرا نعمتی، پارمیدا قاسمی، نیلوفر علیپور و سوگند رحمانی

تیم کامپوند
آرمین پاکزاد، محمدصالح پالیزبان، کیارش فرزان، هادی نوری، دانیال حیدرزاده، آرزو طاهریان، فاطمه عزیزی، شیرین ریحانی، نازنین بخت‌پور و گیسا بایبوردی

امید نجاری سرپرستی تیم های ملی ریکرو و کامپوند را بر عهده دارد.

کد مطلب 5029246

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