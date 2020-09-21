دانشجویان در دوران کرونا چگونه از راه دور تحقیق انجام دهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کیواس، شیوع ویروس کرونا باعث ایجاد اختلال در آموزش عالی شده است با این وجود بسیاری از دانشجویان تحصیلات تکمیلی همچنان متعهد به تحقیقات دوران آموزش خود هستند. این بدان معناست که آنها مجبورند با وجود محدودیت‌های مختلف زندگی دانشگاهی همچنان کار را به موقع و با کیفیت بالا انجام دهند.

برای برخی از دانشجویان دکتری و ارشد ادامه دادن به تحقیقات شان بسیار چالش برانگیز است و در عین حال رعایت پروتکل‌های اجتماعی و بهداشتی آنها را مجبور به لغو یا توقف تحقیقات شان کرده است.

در دانشگاه علوم و بهداشت اورگان، آزمایشگاه‌ها به طور ناگهانی در ماه می تعطیل و تحقیقات متوقف شدند. این کار به قدری سریع انجام شد که دانشجویان سال آخر این دانشگاه که در حال انجام آزمایش نهایی مورد نیاز برای اخذ دکتری خود بودند، در هفته پایانی مجبور به توقف تحقیقات شان شدند. پس از آن آزمایشگاه‌ها خاموش شدند.

اما دیگر دانشجویان شانس بیشتری داشتند و یادگیری از راه دور و مجازی به آنها این امکان را می‌داد که فقط با چند تغییر در روش کار خود را روی پروژه‌های پایان دوره و پایان نامه خود طبق برنامه ریزی پیش ببرند.

نکته مهم برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دوران مبارزه به کروناویروس این است که هنگام غلبه بر موانع جدید تحقیق، در تاریکی باقی نمانند و بتوانند برای ادامه کار و تحقیقاتی که به آن افتخار می‌کنند، مورد حمایت قرار گیرند.

در این زمینه روش‌هایی وجود دارد که دانشگاه‌ها می‌توانند با آن به دانشجویان در تکمیل تحقیقات شان در هنگام شیوع ویروس کرونا کمک کنند.

منابع کتابخانه ای؛ در اوج همه گیری کروناویروس بسیاری از دانشگاه‌ها مجبور به تعطیلی شدند تا شیوع بیماری را کاهش دهند. این بدان معنا بود که کتابخانه های دانشگاه غیرقابل دسترسی شده و منبع مهم تحقیقاتی بسیاری از دانشجویان که دوره‌های تحصیلات تکمیلی را می‌گذرانند قطع شد.

اکنون که آشنایی بیشتری با موضوع همه گیری بیماری کرونا فراهم شده است و دانشگاه‌های سراسر جهان بازگشایی های مرحله‌ای را انجام می‌دهند، یافتن راه‌های مبتکرانه برای ارائه خدمات کتابخانه در عین ایمن سازی کارکنان و دانشجویان یکی از مهمترین کارهای دانشگاه‌ها است.

دانشگاه کالج لندن با یک سرویس کلیک و جمع آوری اطلاعات تماس را به حداقل رسانده است. این یک روش عالی برای دسترسی دانشجویان به کتابهای مورد نیاز است و این در حالی است که دانشگاه برای بازگشایی ایمن هم برنامه ریزی کرده است.

تحقیق آنلاین؛ در حالی که کتابخانه فیزیکی یک فضای عالی برای انجام تحقیقات است، دانشگاه باید اطمینان حاصل کند که مجموعه گسترده‌ای از گزینه‌های تحقیقاتی را به صورت آنلاین در دسترس دانشجویان قرار دهد تا آنها بتوانند تحصیل خود را ادامه دهند.

مجلات الکترونیکی مانند JStor و Springer نشریاتی هستند که به صورت آنلاین منتشر می‌شوند و می‌توانند برای دانشجویان منبع تحقیقاتی بسیار ارزشمندی باشند.

معمولاً انتشارات الکترونیکی برای دستیابی به محتوا به «ورود به سیستم» نیاز دارند و دانشگاه‌ها می‌توانند امکانات تحقیق آنلاین را با برعهده گرفتن مسئولیت ورود به سیستم فراهم کنند.

همچنین فراهم شدن دسترسی به ژورنال‌های آنلاین که دانشجویان مایل به دسترسی به آنها هستند و پیش از این در دسترس نبوده‌اند نیز می‌تواند به عنوان مشوقی برای تحقیقات دانشجویان درنظر گرفته شود.

راهنمایی مجازی؛ به دلیل بحران ویروس کرونا، در حال حاضر ارتباط حضوری محدود شده است و این خطر وجود دارد که سطح راهنمایی و پشتیبانی دانشجویان هنگام انجام کار مهم کاهش یابد. با این حال، برای برخی از دانشجویان، بحث و گفتگوهای فردی با کارکنان آموزشی یا همسالان می‌تواند مفید باشد.

نکته مهم این است که دانشگاه با استفاده از سیستم عامل‌های گپ ویدیویی به دانشجو به صورت مجازی راهنمایی کند و در مواردی که دانشجویان به طور قابل توجهی تحت تأثیر همه گیری کرونا قرار گرفته‌اند بسیار مفید است.