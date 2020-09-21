به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مرادی حقیقی ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از پروژه نهال‌کاری منطقه امیرآباد و ایستگاه تثبیت شن حسن‌آباد جنوب دامغان با اشاره به تهیه و تدوین طرح بیابان‌زدایی در سطح بیابان‌های این شهرستان ابراز داشت: ۶۰ هزار هکتار طرح بیابان‌زدایی طی دو برنامه پنجم و ششم توسعه کشور در سطح بیابان‌های دامغان اجراشده است.

وی افزود: طی دو برنامه پنجم و ششم، پروژه نهال‌کاری در سطح ۱۸ هزار هکتار، سه هزار هکتار بذرپاشی، ۱۶ هزار و ۴۰۰ هکتار آبیاری سنواتی، دو هزار و ۵۰۰ هکتار کنترل هرزآب و ۱۰۰ هکتار احداث بادشکن زنده و غیر زنده در اطراف مزارع در بیابان‌های دامغان به انجام رسید.

مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان بابیان اینکه برای اجرای عملیات بیابان‌زدایی ۳۰ هزار میلیون ریال از محل اعتبارات ملی هزینه شده است، ابراز داشت: اجرای ۵۰۰ هزار هکتار نهال‌کاری، ۱۵۰ هکتار آبیاری و مراقبت، ۱۲ کیلومتر بادشکن زنده، ۶۰۰ هکتار مدیریت هرز آب و ۷۰۰ هکتار مدیریت جنگل‌های دست کاشت بیابانی از جمله عملیات بیابان‌زدایی دامغان را شامل می‌شود.

مرادی حقیقی بابیان اینکه برای اجرای عملیات بیابان‌زدایی و مهار کانون‌های بحرانی فرسایش بادی از محل اعتبارات استانی ۷۰۰ میلیون ریال اعتبار برای دامغان مصوب شد، تصریح کرد: از این میزان ۳۵۰ میلیون ریال یعنی ۵۰ درصد از این اعتبار تخصیص و صرف اجرای پنج هکتار نهال‌کاری، ۵۰ هکتار بذرپاشی و ۱۰ هزار هکتار حفاظت و قرق شده است.

وی افزود: هدف از اجرای عملیات بیابان‌زدایی در دامغان جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه به سمت شهرها و افزایش امید در روستاها و همچنین تثبیت خاک و افزایش پوشش گیاهی است که این مهم در دستور کار منابع طبیعی قرار دارد.