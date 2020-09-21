به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، میشل عون رئیس جمهور لبنان گفت: ما با بحران تشکیل دولت روبرو هستیم و با توجه به شرایط پیش روی لبنان یک دقیقه هم در این زمینه نباید به هدر برود. با توجه به اصرار بر مواضع، افقی برای راه حل در آینده نزدیک وجود ندارد. ما راه حلهای میانه ای را مطرح کردیم که دو گروه مورد مخالفت قرار دادند.

وی افزود: مراجعه به متن قانون اساسی راه حل مناسبی است که نه غالبی وجود دارد و نه مغلوبی. طبق قانون اساسی هیچ وزارتخانه ای به طایفه خاصی یا یکی از گروهها اختصاص ندارد.

عون با اشاره به اینکه گره تشکیل دولت هنوز باز نشده است، بر ضرورت راهکار مورد قبول همه طرفها تاکید کرد و گفت: لبنان به همبستگی برای حل مشکلاتش نیاز دارد.

رئیس جمهور لبنان ضمن تکذیب حرف و حدیث هایی که درباره پایان تفاهم با حزب الله مطرح می شود، افزود: مانعی ندارد که هنگامی که اختلاف نظر با حزب الله وجود دارد، هر طرف نظر و دیدگاه خود را اعلام کند.

عون گفت: ماکرون دولت لبنان را نمی چیند، بلکه لبنانی ها آنرا تشکیل می دهند. راه حل نزد من نیست بلکه نزد گروههای سیاسی است. احساس می کنیم که دیدگاه نو در زمینه حکومت مبتنی بر مدنیت دولت ضروری باشد.

وی تاکید کرد: من پیشنهاد حذف توزیع طایفه ای وزارتخانه های کلیدی را دادم و اینکه اختصاصی طایفه خاصی نباشد و همه طوایف بتوانند آنرا در اختیار داشته باشند و اینکه معیار انتخاب وزیران، وابستگی طایفه ای نباشد بلکه کسب دستاورد مورد نظر باشد. آیا این گام را بر می داریم و عملیات نجات را شروع می کنیم یا درگیر طایفه گری خواهیم ماند؟

عون گفت: اگر دولت تشکیل نشود به سوی جهنم پیش می رویم. تحقیق درباره انفجار بندر بیروت به زمان بیشتری نیاز دارد.