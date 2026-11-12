به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید پورمحمدی در حاشیه همایش خیرین مدرسه ساز با اشاره به فرآیند تدوین لایحه بودجه سال آینده اظهار کرد: بخشنامه تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ هفته گذشته از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد و اکنون دستگاه‌های اجرایی در حال ارائه پیشنهادهای بودجه‌ای خود به سازمان برنامه و بودجه هستند تا مقدمات تدوین این لایحه فراهم شود.

وی افزود: سازمان برنامه و بودجه بر اساس چارچوب تعیین‌شده، طی ماه آینده فرآیند بررسی و تکمیل لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ را دنبال خواهد کرد تا پس از تصویب در هیئت دولت، در موعد مقرر و مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به این نهاد تقدیم شود.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر ضرورت انضباط مالی در تدوین بودجه تصریح کرد: این روند نشان می‌دهد که تدوین بودجه سال آینده با نظم و انضباط مالی مناسبی در حال انجام است؛ رویکردی که می‌تواند به شفافیت بیشتر منابع و مصارف، افزایش پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های مالی و تسهیل بررسی‌های کارشناسی نمایندگان مجلس منجر شود.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: تصویب به‌موقع و اجرای مؤثر بودجه، نیازمند طی شدن دقیق مراحل کارشناسی و بررسی منابع و مصارف است و تلاش می‌شود لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ در چارچوب زمان‌بندی قانونی و با رعایت الزامات مالی کشور تدوین و ارائه شود.

خیرین مدرسه‌ساز، سرمایه‌گذاران آینده کشور هستند

وی همچنین در آیین تجلیل از خیرین مدرسه‌ساز استان اصفهان و رونمایی از پوستر بیست‌وهشتمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز استان و رویدادهای شاهین‌شهر، با گرامیداشت یاد و نام حضرت فاطمه زهرا (س)، خیرین مدرسه‌ساز را از سرمایه‌های ارزشمند جامعه دانست و اظهار کرد: انسان‌هایی وجود دارند که اگر گوهری در اختیارشان قرار گیرد، آن را به خاکستر تبدیل می‌کنند، اما انسان‌های بزرگی نیز هستند که حتی خاکستر را به گوهر تبدیل می‌کنند و خیرین مدرسه‌ساز از همین گروه انسان‌های اثرگذار و ارزشمند هستند.

وی با اشاره به نقش عمیق معلمان و مربیان در شکل‌گیری شخصیت و آینده دانش‌آموزان افزود: گاهی یک رفتار محبت‌آمیز، یک تشویق به‌موقع یا فراهم کردن فرصتی کوچک از سوی یک معلم می‌تواند مسیر زندگی یک انسان را برای همیشه تغییر دهد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان خاطراتی از دوران تحصیل خود و تأثیر دو تن از معلمانش در شکل‌گیری شخصیت و مسیر علمی‌اش گفت: رفتار محبت‌آمیز و حمایتگرانه یک مدیر مدرسه و تشویق یکی از معلمان به کتاب‌خوانی و ارائه مطالب، موجب شد اعتمادبه‌نفس در من شکل بگیرد و کتاب از آن روز تاکنون به همراه همیشگی زندگی‌ام تبدیل شود.

پورمحمدی تصریح کرد: این تجربه نشان می‌دهد که تأثیر یک معلم می‌تواند بسیار فراتر از آموزش مطالب درسی باشد و گاه یک توجه، تشویق و راهنمایی می‌تواند مسیر آینده یک دانش‌آموز را تغییر دهد.

وی با اشاره به اهمیت دانش و آموزش در پیشرفت جامعه اظهار کرد: توانایی واقعی از دانایی سرچشمه می‌گیرد و این دانایی را معلمان در وجود دانش‌آموزان می‌نشانند؛ خیرین نیز با فراهم کردن بستر آموزش و ساخت مدرسه، زمینه رشد و شکوفایی نسل‌های آینده را فراهم می‌کنند.

مدرسه‌سازی، سرمایه‌گذاری برای نسل‌های آینده است

معاون رئیس‌جمهور، مدرسه‌سازی را اقدامی ماندگار و سرمایه‌گذاری برای آینده کشور توصیف کرد و گفت: ساخت مدرسه مانند کاشتن نهالی است که ثمرات آن ممکن است سال‌ها و حتی نسل‌ها بعد نمایان شود و هر مدرسه‌ای که با نیت خیر ساخته می‌شود، می‌تواند به درختی تناور تبدیل شود که نسل‌های آینده از ثمرات و برکات آن بهره‌مند شوند.

وی با تأکید بر اینکه ارزش واقعی اقدامات خیرخواهانه در آثار ماندگار آن‌هاست، افزود: سخاوت واقعی، بخشش بدون منت و چشمداشت است و انسان‌های بزرگ نعمت‌ها و توانمندی‌هایی را که در اختیار دارند، برای گره‌گشایی از کار دیگران به کار می‌گیرند.

پورمحمدی ادامه داد: شکرگزاری حقیقی نیز در استفاده درست از نعمت‌ها معنا پیدا می‌کند و اگر هر فردی از فرصت و توانایی خود به بهترین شکل استفاده کند، آثار آن در جامعه گسترش خواهد یافت.

وی گفت: اگر معلم از فرصت و توانایی معلمی خود به بهترین شکل استفاده کند، دانش‌آموزان توانمندتری تربیت خواهند شد و اگر خیر مدرسه‌ساز از ظرفیت و امکانات خود برای گسترش آموزش بهره بگیرد، آثار این اقدام در جامعه تکثیر خواهد شد.

دارالفنون جدید باید با فناوری‌های نوین پیوند بخورد

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به ضرورت تحول در نظام آموزشی، از ایده احیای دارالفنون به‌عنوان الگویی برای آموزش‌های نوین سخن گفت و افزود: در گفت‌وگو با وزیر آموزش و پرورش نیز موضوع احیای دارالفنون مطرح شده است؛ مرکزی که در گذشته مأموریت داشت دانش و فناوری‌های نوین را در اختیار جوانان قرار دهد و امروز نیز کشور به شکل جدیدی از چنین الگویی نیاز دارد.

وی تأکید کرد: نظام آموزشی کشور باید بتواند خود را با تحولات جدید علمی و فناوری هماهنگ کند و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی، باید در مسیر ارتقای کیفیت آموزش و پرورش نسل آینده مورد توجه قرار گیرد.

پورمحمدی با بیان اینکه باید میان مدرسه‌سازی و مدرسه‌پروری تفاوت قائل شد، اظهار کرد: ساختمان، تجهیزات و امکانات آموزشی، پوسته و ظاهر مدرسه هستند، اما گوهر اصلی، تعلیم و تربیت دانش‌آموز است.

وی افزود: امروز دیگر صرف ساخت فضای آموزشی کافی نیست و باید بیش از گذشته به کیفیت آموزش، توانمندی معلمان و شناسایی و شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان توجه شود.

عدالت آموزشی نباید به محل زندگی دانش‌آموزان وابسته باشد

معاون رئیس‌جمهور یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام آموزشی کشور را تحقق عدالت آموزشی دانست و گفت: دانش‌آموزی که در روستا، منطقه عشایری یا حاشیه شهر زندگی می‌کند، نباید به دلیل محل سکونت خود از فرصت‌های آموزشی برابر محروم بماند.

وی خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های آموزشی در کنار توجه به کیفیت تعلیم و تربیت و استفاده از ظرفیت فناوری‌های نوین می‌تواند به کاهش شکاف‌های آموزشی و فراهم شدن فرصت‌های برابر برای دانش‌آموزان در سراسر کشور کمک کند.

پورمحمدی تأکید کرد: خیرین مدرسه‌ساز با سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش، تنها یک ساختمان احداث نمی‌کنند، بلکه در حقیقت برای آینده کشور و تربیت نسل‌های توانمند سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ سرمایه‌گذاری ماندگاری که آثار آن در سال‌های آینده بیش از پیش نمایان خواهد شد.