به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز پنجشنبه با حضور در رقابت‌های لیگ برتر کشتی فرنگی نوجوانان باشگاه‌های کشور از روند برگزاری این مسابقات بازدید کرد.

موالی‌زاده در حاشیه این رقابت‌ها با اشاره به ظرفیت خوزستان در رشته کشتی فرنگی اظهار کرد: کشتی خوزستان در سال‌های گذشته ورزشکاران توانمندی را به تیم‌های ملی معرفی کرده و مدال‌آوری کشتی‌گیران استان در رقابت‌های جهانی نشان‌دهنده جایگاه این رشته در ورزش خوزستان است.

استاندار خوزستان با اشاره به پیشرفت کشتی‌گیران نوجوان مسجدسلیمان در سال‌های اخیر افزود: امیدواریم با حمایت از ورزشکاران جوان و فراهم کردن امکانات و فرصت‌های مناسب، زمینه حضور بیشتر آنان در رقابت‌های ملی و بین‌المللی فراهم شود.

وی با تأکید بر اهمیت توجه به رده‌های پایه در ورزش تصریح کرد: پرورش استعدادهای نوجوان می‌تواند پشتوانه‌ای برای تداوم موفقیت‌های ورزش استان در سال‌های آینده باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم شهرداری مسجدسلیمان به نمایندگی از خوزستان در این رقابت‌ها حضور داشت و پس از پشت سر گذاشتن حریفان به دیدار پایانی راه یافت و عنوان قهرمانی را به دست آورد.

نماینده خوزستان در مرحله یک‌چهارم نهایی با نتیجه ۶ بر ۴ از سد تیم اصفهان گذشت و در ادامه، تیم مازندران، قهرمان دوره گذشته، را با نتیجه ۷ بر ۳ شکست داد. این تیم در مرحله بعد نیز با نتیجه ۸ بر ۲ برابر نماینده گلستان به پیروزی رسید و راهی مرحله نیمه‌نهایی شد.

شهرداری مسجدسلیمان در مرحله نیمه‌نهایی با نتیجه ۸ بر ۲ تیم تهران را مغلوب کرد و جواز حضور در دیدار پایانی را کسب کرد. این تیم در مسابقه نهایی برابر نماینده لرستان به برتری رسید و قهرمان این دوره از مسابق

ات شد.