به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی عصر پنجشنبه در آیین افتتاح طرح توسعه مجموعه سردخانه، سورتینگ و بازرگانی در ارومیه از برنامه‌ریزی برای آغاز عملیات اجرایی پایانه صادراتی استان در هفته آینده خبر داده و اضافه کرد: ایجاد این پایانه، حلقه مهمی در تکمیل زنجیره صادرات و توسعه زیرساخت‌های تجاری آذربایجان‌غربی خواهد بود.

وی با تأکید بر ضرورت شتاب‌بخشی به روند توسعه استان و جبران عقب‌ماندگی‌ها، گفت: برای تحقق اهداف توسعه‌ای، باید سرعت اجرای پروژه‌ها افزایش یابد و دستگاه‌های اجرایی با تسهیل فرآیندها، مسیر فعالیت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را هموار کنند.

استاندار آذربایجان غربی افزود: دستگاه‌های دولتی به‌جای ایجاد موانع، زمینه فعالیت سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان را فراهم کنند تا ظرفیت‌های اقتصادی استان با سرعت بیشتری بالفعل شود.

رحمانی همچنین با اشاره به ضرورت تکمیل زنجیره تولید و صادرات، خاطرنشان کرد: هر پروژه، قطعه‌ای از پازل توسعه استان و بخشی از یک زنجیره اقتصادی است که باید در کنار سایر بخش‌ها تکمیل و تقویت شود.

استاندار آذربایجان‌غربی بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های نگهداری، سورتینگ و بسته‌بندی محصولات کشاورزی نیز تأکید کرده و افزود: تکمیل این زیرساخت‌ها نقش مهمی در ارتقای ارزش محصولات، تسهیل صادرات و تقویت اقتصاد استان دارد.

رحمانی همچنین با قدردانی از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی، افزود: تلاش و جهاد اقتصادی سرمایه‌گذاران در مسیر تولید، اشتغال و توسعه استان ارزشمند است و هر یک از این طرح‌ها بخشی از پازل بزرگ توسعه آذربایجان‌غربی را تکمیل می‌کند.

طرح توسعه مجموعه سردخانه و سورتینگ ابراهیم‌زاده و بازرگانی اعتماد امروز پنجشنبه با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی به بهره‌برداری رسید.

این طرح در زمینی به مساحت ۳ هزار مترمربع و با سرمایه‌گذاری ۲۵۰ میلیارد تومان، طی مدت دو سال اجرا و تکمیل شده است.

با بهره‌برداری از این طرح توسعه‌ای، زمینه اشتغال مستقیم ۳۰ نفر فراهم شده و مجموع اشتغال این مجموعه به ۵۰ نفر افزایش یافته است.

توسعه زیرساخت‌های سردخانه‌ای و سورتینگ در این مجموعه، با هدف ارتقای ظرفیت نگهداری و فرآوری محصولات کشاورزی، تقویت زنجیره تولید و عرضه و حمایت از ظرفیت‌های اقتصادی منطقه انجام شده است.

همچنین اجرای گلخانه به‌عنوان فاز سوم توسعه این مجموعه، در برنامه‌های آتی آن قرار دارد.