به گزارش خبرگزاری مهر، امیرعلی گرانمایه، دانش آموز مقطع متوسطه اول و سینا فتحی، دانش آموز مقطع متوسطه دوم از مدرسه تیزهوشان علامه حلی کرمان، موفق به کسب جایزه ملی البرز دانش آموزی سال ۱۴۰۵، موسوم به «نوبل ایرانی» شدند.

در شصت و چهارمین سال تأسیس بنیاد فرهنگی البرز، ۵۴ دانش آموز برتر از سراسر کشور برای دریافت این جایزه علمی انتخاب شدند.

این انتخاب حاصل رقابت بیش از ۹هزار و 972 نفر دانش آموز از استان های مختلف کشور است که در نهایت ۵۴ برگزیده نهایی، شامل ۲۶ برگزیده از متوسطه اول و ۲۸ برگزیده از متوسطه دوم، به این جایزه دست یافتند.