نقش راهبری روحانیت در دفاع مقدس/ تبلیغ دین باید مردمی شود

حجت الاسلام مهدی قدرتی در حاشیه نمایشگاه «۴۰ سال اقتدار» به مناسب هفته دفاع مقدس در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور سازمان تبلیغات اسلامی در این نمایشگاه، اظهار داشت: این سازمان با ارائه خدمات تبلیغی و فرهنگی خود در این نمایشگاه حضور پیدا کرده است.

تبدیل تهدیدها به فرصت در دفاع مقدس برای ایران اسلامی

وی با تاکید بر اینکه برپایی این نمایشگاه، یک کار مبارک و نورانی است و امیدواریم با انجام این گونه اقدامات فرهنگی و دینی خداوند متعال به ما عنایت کند، گفت: امیدواریم با این گونه اقدامات و برنامه‌ها انقلاب اسلامی استوار تر و محکم‌تر مسیر خود را ادامه دهد.

جوانان مؤمن و انقلابی با الگو برداری از دفاع مقدس در عرصه‌های مختلف فعالیت دارند مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه دفاع مقدس فرصت‌های زیادی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرد، بیان داشت: خیلی از تهدیدها برای ایران اسلامی تبدیل به فرصت شد.

حجت الاسلام قدرتی با بیان اینکه دفاع مقدس به ما طریقه دفاع، استقامت و محکم بودن در مقابل زورگویی‌های دشمنان را نشان داد، تصریح کرد: خوشبختانه در گام دوم انقلاب نیز، با همان رویکرد دفاع مقدس نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در حال حرکت بوده و جوانان مؤمن و انقلابی با الگو برداری از دفاع مقدس در عرصه‌های مختلف فعالیت دارند.

تشریح دستاوردهای دفاع مقدس در عرصه‌های مختلف

وی با اشاره به اینکه جوانان مؤمن و انقلابی در عرصه‌های مختلف استوار و محکم پیش می‌روند، گفت: یکی دیگر از برکات دفاع مقدس این بود که پیام انقلاب اسلامی به همه عالم مخابره شد و انقلاب اسلامی ایران را یک انقلاب بین المللی کرد.

نقش روحانیت و نهاد حوزه در دفاع مقدس، انقلاب اسلامی و امروز یک نقش راهبری است مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان با تاکید بر اینکه تمام انقلاب‌های دنیا با مشکلاتی روبرو شدند، اما انقلاب اسلامی بدون هیچ گونه انحراف و جدا شدن از آرمان‌های خود، همچنان استوار است، بیان داشت: انقلاب اسلامی دستاوردهای فراوانی داشته است.

حجت الاسلام قدرتی با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی در عرصه‌های نظامی، عقیدتی، نرم افزاری، نانو، سلول‌های بنیادین، علمی، پزشکی و…، ادامه داد: نقش روحانیت و نهاد حوزه در دفاع مقدس، انقلاب اسلامی و امروز یک نقش راهبری است.

نقش راهبری روحانیت در دفاع مقدس

وی با بیان اینکه روحانیت و نهاد حوزه به عنوان خادم ملت و اسلام خوشبختانه توانسته که طی این سال‌ها یک نقش راهبری را داشته باشد، تصریح کرد: روحانیت در عرصه تبلیغ، مسجد، محله، دفاع مقدس و… راهبر بوده و هدایت معنوی خود را همواره داشته است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان، تاکید کرد: روحانیت هم در دفاع مقدس و هم در ادامه راه انقلاب و دفاع مقدس، خوش درخشیده است.

تبلیغ دین باید مردمی شود

حجت الاسلام قدرتی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه تبلیغات اسلامی نیز با تبلیغ دین و اسلام همواره کمک حال جامعه روحانیت بوده است، بیان داشت: تبلیغات اسلامی خادم جامعه روحانیت بوده تا بتوانیم بحث تبلیغ را پیش ببریم.

جامعه دانشگاهیان، اقشار مختلف، بسیج، بدنه اجتماعی، جوانان مؤمن و انقلابی مبلغ دین باشند وی با اشاره به اینکه در گام دوم انقلاب نیز، فلسفه و سیاست تبلیغات اسلامی این بوده که با همین رویکرد پیش برود، افزود: در دوره جدید، تبلیغات اسلامی به دنبال این بوده که تبلیغ را مردمی کند، همه باید در این زمینه کمک کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان با تاکید بر اینکه جامعه دانشگاهیان، اقشار مختلف، بسیج، بدنه اجتماعی کشور، جوانان مؤمن و انقلابی و… همه باید مبلغ دین و اسلام باشند، گفت: تبلیغ اسلام ناب وظیفه همه ما است.