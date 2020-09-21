پایش ۶۶۰ معدن کوچک مقیاس طی ۶ماه/ ۸۶ معدن در مدار تولید قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایمیدرو، عباس نعیمی در نشست شورای هماهنگی طرح احیا و فعال سازی معادن کوچک اظهار داشت: در قالب طرح احیا، فعال سازی و توسعه معان کوچک مقیاس، از ابتدای امسال تا پایان شهریور ماه جاری از ۶۶۰ معدن، برای ۱۵۰ معدن اقدام کلینیکی انجام شده است.

عضو هیأت عامل ایمیدرو با بیان اینکه این آمار از ۳۱ استان کشور دریافت شده است، افزود: از ابتدای اجرای طرح احیا و فعال سازی معادن کوچک تاکنون ۲۷۹۰ معدن پایش شده است که از این تعداد، بر روی ۱۱۷۰ معدن اقدام کلینیکی انجام شده است.



قائم مقام ایمیدرو اعلام کرد: در مجموع تاکنون برای ۲۰۰ معدن اقدامات نهایی صورت گرفته است و تا پایان نیمه نخست امسال، ۸۶ معدن فعال و در مدار تولید قرار گرفت که ۵۴ معدن مربوط به سال جاری است.

نعیمی گفت: ایمیدرو در راستای تحقق اهداف مورد توجه در طرح احیا، فعال سازی و توسعه معان کوچک، اقداماتی همچون برگزاری مناقصه برای انتخاب مشاور به منظور شناسایی محدوده‌های اکتشافی، برگزاری جلسات کارگروه‌های استانی، برگزاری جلسات سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی و احداث واحدهای فرآوری در استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان و … را در دستور کار قرار داد.