امدادرسانی به ۵۰ خانوار آسیب دیده از سیل در تالش

سیاوش غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش شدید باران و جاری شدن سیل در شهرستان تالش، اظهار کرد: در همان ابتدای وقوع حادثه پنج تیم چهار نفره با ۱۰ خودروی عملیاتی از شهرها آستارا و تالش و رضوانشهر به این مناطق اعزام شدند.

وی با بیان اینکه با حضور تیم‌ها در منطقه عملیات ارزیابی از مناطق آسیب دیده انجام شد، گفت: کمک به اسکان خانواده‌های متأثر از سیل و سیلاب نیز در دستور کار قرار گرفت.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر گیلان با اشاره به برخی اقدامات انجام شده طی دیروز و امروز در شهرستان تالش، افزود: در این مدت به ۵۰ خانوار متأثر از سیل امدادرسانی شده است.

وی با بیان اینکه اقلام و امکانات مورد نیاز خانوارهای آسیب دیده نیز از سوی امدادگران توزیع شده است، تصریح کرد: یک عدد چادر امدادی، ۳۱ تخته موکت، ۲۰۲ کیلو نایلون، ۳۱ عدد کلمن، ۱۹ تخته پتو، ۱۵ شعله چراغ والور، ۱۳۰ کیلوگرم برنج، ۲۳ کیلوگرم چای، پنج ست ظروف، ۱۵۶ کیلوگرم قند و شکر و ۶۹ کیلوگرم نیز حبوبات در میان آسیب دیدگان توزیع شده است.

غلامی با اشاره به اینکه امدادگران جمعیت هلال احمر تا عادی شدن شرایط در منطق حضور دارند، گفت: امدادرسانی به خانوارهای آسیب دیده همچنان ادامه دارد.