تحقق ۷۰ درصدی اشتغال تعهد شده در بخش کشاورزی آبیک

به گزارش خبرگزاری مهر، علی همت زاده اظهار کرد: طی شش ماهه اول سال جاری ۷۰ درصد اشتغال تعهد شده در بخش کشاورزی این شهرستان تحقق یافته است.

وی افزود: تعهد اشتغال بخش کشاورزی در این شهرستان ۴۶۱ نفر است که بیش از هفتاد درصد آن محقق شده است.

همت زاده عنوان کرد: اشتغال‌های شناسایی شده در دو سامانه رصد اشتغال کشوری و سامانه استانی هفت سنگان ثبت شده که این حجم از اشتغال ایجاد شده در شرایط کنونی که بخش تولید دچار مشکلات ناشی از اعمال تحریم‌ها شده به همت تلاش تولید کنندگان و کارشناسان بخش کشاورزی و همکاری بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات بدست آمده است.

همت زاده تصریح کرد: پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای فعال از محل تسهیلات رونق تولید (سامانه بهین یاب)، تکمیل و راه اندازی واحدهای نیمه تمام بخش‌های دام، صنایع تبدیلی، گلخانه و قارچ خوراکی از محل تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و تسهیلات تبصره ۱۸ از مهمترین اقدامات در راستای رسیدن به این مهم بوده است.