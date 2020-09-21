به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی جوادیان زاده در نشست شورای حفاظت منابع آب خاتم اظهار داشت: خشکسالی‌های پی در پی از یک سو و افزایش چاه‌ها از سوی دیگر طی ۲۰ سال گذشته، روند رو به زوال آبخوان‌های خاتم را رقم زده‌اند.

وی با اشاره به اهمیت مسئله آب و حفاظت از این منابع بیان کرد: شهرستان خاتم در کنار شهرستان ابرکوه، قطب‌های کشاورزی استان را تشکیل می‌دهند که متأسفانه از نظر منابع آبی وضعیت خوبی ندارند.

جوادیان زاده با بیان اینکه اختلال در تأمین آب مورد نیاز شهرستان خاتم، مسئولان مربوطه را نگران کرده است، افزود: اگر روند برداشت‌ها و کسری مخازن به همین شکل ادامه یابد، در آینده‌ای نزدیک امکان تأمین آب وجود نخواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه دو نوع مدیریت برای حفظ و نجات منابع آب وجود دارد، تصریح کرد: مدیریت تأمین و مدیریت مصرف دو رویکردی است که برای نجات این منابع و تأمین آب مورد نیاز مردم وجود دارد.

جوادیان زاده ادامه داد: با توجه به اینکه مدیریت تأمین به معنای ایجاد منابع آب جدید است و در مقابل منبع آب جدیدی در این شهرستان نداریم، باید مدیریت مصرف را در دستور کار خود قرار دهیم تا با کاهش میزان برداشت آب، تعادل را در سفره‌ها برقرار کنیم.

وی عنوان کرد: اقدامات حفاظتی و مدیریت صحیح آب باعث کاهش افت سطح تراز آب زیرزمینی می‌شود و راهکاری است که هم منابع آب را مدیریت کنیم و هم معیشت کشاورزان را داشته باشیم.

جواد میربهبودی، سرپرست فرمانداری خاتم نیز در این نشست به بیان چالش‌ها و وضعیت منابع آبی این شهرستان پرداخت و خواستار رفع مشکل چاه‌های اضطراری خوانسار و تأمین آب مجتمع‌های گلخانه‌ای شد.