گازرسانی به ۵ هزار خانوار در قشم تا پایان امسال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، فواد حمزوی، با بیان اینکه عملیات گازرسانی در جزیره قشم در بخش روستایی ۲۰ درصد و در بخش شهری نیز ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، گفت: عملیات گازرسانی در این جزیره از سال ۹۲ با راه‌اندازی کارخانه سیمان و خط ایستگاه گاز در قشم آغاز شد و تا پایان امسال با گازرسانی به شهر درگهان و روستاهای هُلُر و کووه‌ای در این جزیره تداوم می‌یابد که با تحقق این طرح، ۵ هزار خانوار شهری و روستایی از گاز طبیعی بهره‌مند می‌شوند.

وی افزود: تاکنون هزار و ۵۰۰ علمک گاز در شهر درگهان و روستاهای اطراف آن نصب شده است که تا پایان امسال به ۳ هزار و ۵۰۰ علمک می‌رسد.

مدیرعامل شرکت گاز استان هرمزگان تصریح کرد: شبکه انتقال گاز درگهان، هُلُر و کووه‌ای ۱۲۰ کیلومتر است و تاکنون ۳۳۰ مشترک خانگی و ۴۲ مشترک تجاری و اداری در حال استفاده از نعمت گاز طبیعی هستند و برای رفاه حال مردم این منطقه، واحد امور مشترکان و امداد گاز درگهان فعال شده است.

حمزوی همچنین اظهار کرد: شبکه توزیع گاز در شهر قشم ۱۵ کیلومتر است که در مرحله نخست ۴۷۲ علمک در شهرک سام و زال قشم نصب شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان شهریور سال آینده تعداد علمک‌های نصب شده در قشم به ۴ هزار افزایش یابد که اکنون قابلیت تأمین گاز ۱۲ هزار مشترک را داراست و در سال ۱۴۰۰ نیز شهر سوزا و روستاهای اطراف آن نیز از گاز طبیعی بهره‌مند می‌شوند.