  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۹:۲۶

تزریق ۲۱۰ میلیارد یوآن نقدینگی به بازارها توسط بانک مرکزی چین

تزریق ۲۱۰ میلیارد یوآن نقدینگی به بازارها توسط بانک مرکزی چین

بانک مرکزی چین طی هفته گذشته ۲۱۰ میلیارد یوآن (۳۱.۱ میلیارد دلار) به طور خالص به بازار مالی این کشور تزریق کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شین‌هوا، بانک مرکزی چین طی هفته گذشته ۲۱۰ میلیارد یوآن (۳۱.۱ میلیارد دلار) به طور خالص به بازار مالی این کشور تزریق کرده است.

در هفته منتهی به ۱۸ سپتامبر بانک خلق چین از طریق قراردادهای بازخرید اوراق قرضه بانک‌های تجاری ۴۸۰ میلیارد یوآن به بازارهای این کشور تزریق کرد و با سررسید بازپرداخت بانک‌های تجاری بابت قراردادهای قبلی بازخرید اوراق قرضه، ۶۲۰ میلیارد یوان از بازار بیرون کشید.

در همین زمان بانک مرکزی از طریق وام‌های میان‌مدت به بانک‌های تجاری ۶۰۰ میلیارد یوآن به بازار تزریق کرد در حالی که بابت وام‌های قبلی ۲۰۰ میلیارد یوان از بازار بیرون کشید.

قرارداد بازخرید اوراق قرضه بانک‌های تجاری توافقی بین بانک مرکزی چین و بانک‌های تجاری است که طی آن بانک مرکزی برای تزریق نقدینگی اوراق قرضه بانک‌های تجاری را می‌خرد و با آنها قرارداد می‌بندد که در موعد مقرر این اوراق را به آنها باز پس بفروشد (بیرون کشیدن نقدینگی).

کد مطلب 5029654

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علی IR ۲۰:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
      0 0
      پاسخ
      با چین رایزنی کنیم بخشی از این نقدینگی یوان را در اختیار ما قرار دهد تا از طریق سامانه نیما به وارد کنندگان بدهیم از چین مواد اولیه، کالاهای سرمایه ای، غذا و دارو وارد کنند. برای اقتصاد دو کشور مفیده

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها