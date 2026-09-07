به گزارش خبرنگار مهر، چین در تازه‌ترین اقدام برای تقویت نظام مالی و حمایت از رشد اقتصادی، برنامه‌ای برای تزریق حدود ۵۴ میلیارد دلار سرمایه به بانک‌ها و شرکت‌های بیمه دولتی اجرا می‌کند.

بر اساس گزارش رویترز، وزارت دارایی چین رهبری این طرح را بر عهده دارد و قرار است مجموعاً حدود ۳۶۰ میلیارد یوان سرمایه جدید به مؤسسات مالی دولتی اختصاص یابد. از این میزان، ۳۰۰ میلیارد یوان از طریق انتشار اوراق ویژه تأمین خواهد شد.

در بخش بیمه، شرکت China Life حدود ۳۵ میلیارد یوان و China Taiping حدود ۷ میلیارد یوان سرمایه دریافت خواهند کرد. شرکت بیمه دولتی PICC نیز برنامه افزایش سرمایه تا سقف ۱۵ میلیارد یوان را دنبال می‌کند.

در بخش بانکی نیز سه مؤسسه دولتی شامل بانک کشاورزی چین، بانک صنعتی و تجاری چین و بانک صادرات و واردات چین در مجموع حدود ۲۹۰ میلیارد یوان سرمایه جدید دریافت می‌کنند. هدف اصلی این تزریق سرمایه، تقویت سرمایه پایه بانک‌ها و فراهم کردن ظرفیت بیشتر برای ادامه اعطای اعتبار به اقتصاد است.

این اقدام در شرایطی انجام می‌شود که بانک‌های چین با کاهش حاشیه سود، تقاضای ضعیف برای وام و فشار بر سودآوری مواجه‌اند. فایننشال‌تایمز نیز گزارش داده حاشیه خالص سود بانک‌های بزرگ چین به حدود ۱.۴۱ درصد کاهش یافته است؛ موضوعی که توان بانک‌ها برای تقویت سرمایه از محل سود داخلی را محدود کرده است.