به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم مرحله مقدماتی رقابت های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا در گروه سوم از ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه امروز دوشنبه با دیدار تیم های پرسپولیس ایران و الدحیل قطر در ورزشگاه اجوکیشین دوحه پیگیری شد که نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

یحیی گل محمدی در این دیدار تیمش را با حامد لک، سید جلال حسینی، محمدحسین کنعانی‌زادگان، سیامک نعمتی، شجاع خلیل‌زاده، کمال کامیابی‌نیا، میلاد سرلک، بشار رسن، احسان پهلوان، وحید امیری و عیسی آل‌کثیر به میدان فرستاد.

سرخپوشان در نیمه اول این دیدار هر چند در اکثر دقایق بازی پایاپای و نزدیکی را با الدحیل به نمایش گذاشتند اما در چند مقطع صاحب موقعیت های خوبی برای گلزنی شدند اما نتوانستند از آن استفاده کنند.