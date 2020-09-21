به گزارش خبرگزاری مهر، فرنوش نوبخت فرا رسیدن ۳۱ شهریور ماه سالروز هفته دفاع مقدس را به ملت ایران اسلامی به ویژه رزمندگان، جانبازان، آزادگان سرافراز و خانواده معظم شهدا و همکاران ایثارگر شاغل در شرکت بهره برداری مترو تبریگ گفت و افزود: به منظور پاسداشت هشت سال حماسه و دلاوری مردان و زنان این مرز و بوم و با هدف ترویج فرهنگ و ارزش‌های دفاع مقدس ویژه برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در ایستگاه‌های منتخب متروی تهران برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه موضوع و محوریت اصلی ویژه برنامه های هفته دفاع مقدس حضور و نقش زنان در سال های دفاع مقدس می باشد گفت: به همین منظور فضای ایستگاه‌های منتخب متروی تهران و گذرگاه‌های فرهنگی به تناسب این موضوع و این ایام فضا سازی بصری می شوند.

مدیر عامل تصریح کرد: دو نمایشگاه عکس و پوستر با عنوان "ایستاده در باد" و "دفاع مقدس و زنان" به نقش زنان و مادران در روزهای دفاع مقدس می پردازد. همچنین نمایشگاه‌های عکس و پوستر با موضوع"هفته دفاع مقدس"، "گنج جنگ"، "معرفی باغ موزه دفاع مقدس"، "چشمه آفتاب"، "چهل چراغ" در ایستگاه های منتخب مترو از امروز دوشنبه ۳۱ شهریور ماه به مدت یک هفته برگزار می شود..

نوبخت گفت: نمایشگاه اینفوگرافی "جنگ" با موضوع معرفی عملیات‌های انجام شده در طول دفاع مقدس و شخصیت‌های مهم و تأثیرگذار در ایستگاه‌های تجریش، شادمان، نبرد، ابن سینا، پیروزی، ارم سبز، فرهنگسرا، سرسبز، تهرانپارس، میدان حضرت ولی‌عصر (عج)، میدان انقلاب اسلامی و مصلی امام خمینی (ره) در معرض نگاه مسافران متروی تهران قرار می‌گیرد.

مدیر عامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه از نصب محتوای کتیبه‌های فرهنگی "با نوای کاروان ۲" شامل صوت فرماندهان جنگ، سرودها و قطعات حماسی دوران دفاع مقدس و سخنان شهید سید مرتضی آوینی بر روی سکوی ایستگاه‌های منتخب خبر داد و افزود: مسافران می توانند با استفاده از برنامه بارکد خوان گوشی همراه از این محتوا استفاده کنند. همچنین در بخش دیگر فضاسازی ایستگاه‌های مترو کتیبه‌های فرهنگی با محوریت و موضوع نقش مادران و همسران شهدای دفاع مقدس طراحی و مورد بازدید مسافران شهر زیرزمینی قرار می‌گیرد.

نوبخت با اشاره به تولیدات تصویری و رادیویی مترو افزود: تمامی نمایشگرهای داخل قطار و سکوها تصاویر موشن‌گرافی با عناوین "ما قوی هستیم"، "گرامیداشت هفته دفاع مقدس"، "ارتش" و "ما توانستیم" روزهای شور و حماسه هشت سال دفاع مقدس را به تصویر می‌کشند و با تولید محتوای صوتی ویژه برنامه‌های هفته دفاع مقدس از طریق رادیو مترو در تمامی ایستگاه‌ها پخش می‌شوند.

وی در ادامه گفت: با مشارکت دانشگاه امام علی (ع) برنامه روایتگری، فضاسازی محیطی و توزیع اقلام فرهنگی با موضوع وصیت‌نامه شهدای دفاع مقدس در ایستگاه متروی امام علی (ع) اجرا می‌شود. همچنین نمایش با موضوع دفاع مقدس در ایستگاه‌های دروازه دولت و میدان حضرت ولی‌عصر (عج) با مشارکت فرهنگسرای مترو و نمایش و هم‌خوانیدر ایستگاه تجریش با همکاری معاونت اجتماعی شهرداری منطقه یک تهران اجرا می شود،

نوبخت در ادامه از برپایی کارگاه مشاوره حقوقی "یاوران عدالت" با مشارکت معاونت فرهنگی دادگستری استان تهران در ایستگاه‌های امام خمینی (ره)، میدان آزادی، تئاترشهر، دروازه شمیران، ارم سبز، تهرانپارس و میدان حضرت ولی‌عصر (عج) خبر داد و گفت: از دیگر برنامه های هفته دفاع مقدس در متروی تهران برپایی نمایشگاه کتاب و ماکت دفاع مقدس با همکاری و مشارکت شهرداری منطقه ۱۴ در ایستگاه بعثت می باشد.

مدیر عامل شرکت بهره‌برداری خاطرنشان کرد: ر این هفته با مشارکت باغ موزه دفاع مقدس برنامه‌های متنوعی نیز از جمله رونمایی از سردیس سردار پرافتخار خیبر شهید همت در ایستگاه متروی شهید همت، گالری موزه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، فضاسازی ایستگاهی، اجرای سرود و همخوانی، برپایی گالری موزه شهدای مدافع حرم و برپایی کلاس جنگ، گالری عکس نقش مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در دفاع مقدس و فضاسازی خاطره انگیز این دوران در ایستگاه‌های شهید همت و شهید حقانی و رونمایی از دیوارنگاره دفاع مقدس در محوطه بیرونی ایستگاه شهید حقانی با موضوع هفته دفاع مقدس برگزار می‌شود.

نوبخت در پایان به ویژه برنامه"حسینیان عصر خمینی"اشاره کرد و افزود: به منظور گرامیداشت یاد و نام شهدای هشت سال دفاع مقدس، تمثال شهدای منتخب مناطق بیست و دو گانه شهر تهران در ایستگاه‌های مترو در هر منطقه به نمایش گذاشته می شود.

گفتنی است این برنامه ها به همت معاونت امور فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه برنامه ریزی و اجرا می گردد.