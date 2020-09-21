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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۲۰:۲۶

امشب از شبکه چهار؛

مستند «ایستاده در چهار راه فرهنگ و تاریخ» از شبکه 4 پخش می‌شود

مستند «ایستاده در چهار راه فرهنگ و تاریخ» از شبکه 4 پخش می‌شود

مستند «ایستاده در چهار راه فرهنگ و تاریخ»، زندگی استاد شهرام اقبال زاده در قالب مجموعه «حکایت دل» شبکه چهار سیما به تصویر می‌کشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «ایستاده در چهار راه فرهنگ و تاریخ» عنوان قسمتی از مجموعه «حکایت دل» است که به معرفی شهرام اقبال زاده نویسنده، مترجم و منتقد ادبیات کودکان و نوجوانان می‌پردازد. این مستند ۳۱ شهریور ماه ساعت ۲۱ از شبکه چهار سیما پخش می‌شود.

اقبال زاده، مترجم، نویسنده، ویراستار و منتقد ادبیات کودک و نوجوان در سال ۱۳۳۳ در شهر کرمانشاه به دنیا آمد. او دانش‌آموخته زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه تهران است. شهرام اقبال زاده فعالیت ادبی خود را با انتشار مقالاتی درباره ادبیات به ویژه ادبیات کودک و نوجوان در مطبوعات شروع کرد و با عضویت در نهادهای ادبی مانند انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، و شورای کتاب کودک گسترش داد. او دو دوره عضو هیئت مدیره انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، و دبیر و سخنگوی آن بوده است.

«حکایت دل» به تهیه کنندگی علیرضا حسینی و کارگردانی بیژن شکرریز، مجموعه مستندی از زندگینامه، پرتره علمی و حرفه‌ای اساتید فاخر و مشاهیر معاصر کشور است که دوشنبه‌ها ساعت ۲۱ از شبکه چهار سیما پخش می‌شود.

بازپخش این برنامه سه‌شنبه، اول مهر، ساعت ۱۷ انجام می‌شود.

کد مطلب 5029701

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