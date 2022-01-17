به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم مستند «ایستاده در چهار راه فرهنگ و تاریخ » به زندگی شهرام اقبال زاده مترجم، نویسنده، پژوهشگر، منتقد و کارشناس کتاب و ادبیات کودک و نوجوان، اختصاص دارد که امشب دوشنبه ۲۷ دی از شبکه چهار سیما پخش می‌شود.

اقبال زاده در سال ۱۳۳۳ در شهر کرمانشاه به دنیا آمد. او دانش‌آموخته زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه تهران است و فعالیت ادبی خود را با انتشار مقالاتی دربارهه ادبیات به ویژه ادبیات کودک و نوجوان در مطبوعات شروع کرد و با عضویت در نهادهای ادبی مانند انجمن نویسندگان کودک و نوجوان و شورای کتاب کودک گسترش داد. او دو دوره عضو هیئت مدیره انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، و دبیر و سخنگوی آن بوده‌ است.

اقبال زاده همچنین عضو شورای مدیریت دو گروه از انجمن جامعه شناسی ایران؛ شورای مدیریت جامعه شناسی هنر و شورای مدیریت جامعه شناسی کودکی است. در دوره فعالیت‌های خود، او عضو کمیته جوایز و کمیته بین‌الملل شورای کتاب کودک و دو دوره عضو هیئت مدیره انجمن نویسندگان کودک و نوجوان و یک دوره دبیر و سخنگوی انجمن نویسندگان کودک و نوجوان و عضو شورای نظری و پژوهشی، همچنین شورای تخصصی ترجمه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بوده است.

این‌چهره ادبی لوح تقدیرهای گوناگون از نهادهای مختلف دریافت کرده است. نقد تطبیقی او بر ترجمه‌های مختلف شازده کوچولو سنت اگزوپری، در دوره چهارم جشنواره نقد، به عنوان نقد برتر سال کشور انتخاب شد.

مجموعه مستند «حکایت دل» کاری از گروه فرهنگ و اندیشه شبکه چهار سیما به کارگردانی بیژن شکرریز است که هر دوشنبه ساعت ۲۱ به یک چهره عرصه ادب و فرهنگ و هنر اختصاص دارد. این‌برنامه روز سه‌شنبه ساعت ۱۴ هم بازپخش می‌شود.

اسامی عوامل برنامه نیز به این‌شرح است: کارگردان بیژن شکرریز، تهیه کننده علیرضا حسینی، مدیرفیلمبرداری جواد صفا، مشاور علمی دکتر شهین اعوانی، پژوهشگر و طراح سوال محبوبه کلانتری، تدوینگر راضیه فرمانی، مدیر روابط عمومی و تبلیغات فضای مجازی سمیرا فراهانی، صدابردار کاظم بیتاری، فریال خزایی، مدیرتولید حمیدرضا سهرابی، عکاس فهیمه حسینی، برنامه ریز نگارنباتی، ساخت تیتراژ و گرافیست حمید حسینی، دستیارکارگردان محمد میرمعصومی، دستیاران نور و تصویر حمید رحمتی، مهدی نیلوفری